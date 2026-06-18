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Allarme ONU: RSF potrebbero intensificare assalto ad al-Obeid, mezzi internazionali esortano a cessare le ostilità

Esteri News

Allarme ONU: RSF potrebbero intensificare assalto ad al-Obeid, mezzi internazionali esortano a cessare le ostilità
SudanRSFAl-Obeid
📆6/18/2026 3:21 PM
📰Internazionale
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Decine di paesi lanciano l'allarme al Consiglio diritti umani ONU: le RSF rischiano di compiere atrocità su larga scala ad al-Obeid. La coalizione internazionale chiede massima pressione su entrambe le fazioni e accesso umanitario senza ostacoli.

Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha ospitato un allarme lanciato da decine di paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania, riguardo alla situazione in Sudan .

Le milizie paramilitari delle Forze di supporto rapido (RSF) potrebbero intensificare a breve l'assalto alla città di al-Obeid, nel Sudan centrale, con il rischio di perpetrare atrocità su larga scala. L'ambasciatore norvegese Tormod Endresen, parlando a nome di una coalizione di paesi impegnata nella prevenzione delle atrocità, ha sottolineato che circa 500.000 civili sono a rischio, inclusi oltre 100.000 sfollati interni.

La dichiarazione congiunta, presentata dalla Coalizione per la prevenzione delle atrocità e la giustizia per il Sudan, è stata sottoscritta da Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia e altri 21 stati. La coalizione ha esortato le RSF a cessare immediatamente l'assedio e ha chiesto a tutti i governi di esercitare la massima pressione sia sulle RSF sia sulle Forze armate sudanesi (SAF) per prevenire violenze e garantire l'accesso umanitario.

Al-Obeid, capitale del Kordofan Settentrionale, è una delle città più grandi del Sudan e da mesi è teatro di intensi combattimenti. Il conflitto, protrattosi per oltre tre anni, ha già causato quasi 14 milioni di sfollati, diffuse carestie, epidemie e violenze etniche. Le RSF controllano la regione occidentale del Darfur, mentre l'esercito regolare mantiene il controllo del centro e dell'est. La regione del Kordofan, strategicamente importante per l'agricoltura, è contesa tra le due fazioni.

La dichiarazione ha inoltre evidenziato che negli ultimi dieci giorni raid aerei con droni su al-Obeid e sul Kordofan Settentrionale hanno ucciso almeno 50 civili e danneggiato infrastrutture civili. Il riferimento alla presa di al-Fashir, nel Darfur, da parte delle RSF a ottobre, dopo un assedio di 18 mesi, ha ricordato la gravità della crisi umanitaria.

Gli Stati Uniti e organizzazioni per i diritti umani accusano le RSF di genocidio contro i non arabi nel Darfur occidentale, accuse che le milizie respingono, promettendo di individuare i responsabili degli abusi. La comunità internazionale è quindi chiamata a una risposta urgente per scongiurare un'ulteriore escalation ad al-Obeid e proteggere la popolazione civile, in un contesto di conflitto sempre più frammentato e destabilizzante per l'intera regione

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