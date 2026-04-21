Allarme pedofilia e adescamento online a Perugia: minori vittime di manipolazione e ricatti digitali

La Procura di Perugia indaga su due gravi inchieste riguardanti l'adescamento di minori tramite social media. Un 35enne è accusato di tentata prostituzione, mentre un 37enne deve rispondere di pornografia minorile dopo aver minacciato bambine di appena 8 anni.

Il panorama giudiziario di Perugia è scosso da una serie di gravi vicende che vedono protagonisti minori, oggetto di adescamento online attraverso i principali social network . Nel primo caso analizzato, un uomo di 35 anni, residente a Città di Castello, è finito sotto la lente d'ingrandimento della Procura per aver tentato di indurre alla prostituzione cinque adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

L'indagato operava mediante l'utilizzo di piattaforme come Instagram, WhatsApp e Telegram, dove cercava di instaurare un contatto con le giovani vittime. Secondo l'accusa, l'uomo offriva somme di denaro variabili tra i 500 e i 2.000 euro per ottenere prestazioni sessuali, cercando di guadagnarsi la fiducia dei ragazzi attraverso lusinghe digitali, come l'apposizione di cuori e commenti compiacenti sotto i post pubblicati dagli stessi. I fatti, che risalgono all'estate del 2025, non si sono fortunatamente conclusi con l'atto sessuale grazie al fermo rifiuto opposto dai minori. Recentemente, si è tenuto l'incidente probatorio davanti al Gip Simona Di Maria, che ha permesso di raccogliere le testimonianze dirette delle persone offese, assistite dai legali Eugenio Zaganelli e Marco Piazzai, mentre la difesa dell'indagato è affidata agli avvocati Francesca Viviani e Stefano Arrighi. Parallelamente, un altro inquietante processo ha preso il via nel capoluogo umbro, coinvolgendo un uomo di 37 anni accusato di pornografia minorile. In questo scenario, l'imputato avrebbe preso di mira, tramite Snapchat, quattro ragazzine di età estremamente bassa, rispettivamente di 8, 11, 13 e 14 anni. L'uomo è accusato di aver indotto le vittime a produrre e inviare materiale fotografico e video ritraenti atti di autoerotismo o nudità esplicite. Il caso è emerso in tutta la sua drammaticità nel maggio 2025, a seguito della denuncia sporta dalla madre della bambina di soli 8 anni. Secondo la ricostruzione dell'avvocato Luisa Manini, che rappresenta la parte civile, l'uomo aveva instaurato con la piccola un rapporto basato sull'inganno e sulla minaccia, fingendosi un adolescente di 16 anni e promettendo conseguenze gravi qualora lei non avesse obbedito, arrivando a minacciare di rintracciarla tramite un sedicente amico poliziotto. Questa pressione psicologica costante ha causato alla bambina danni profondi, portandola a manifestare pensieri estremi e incubi notturni che hanno reso indispensabile un percorso terapeutico. Questi episodi accendono un faro di allerta sui rischi connessi all'uso incontrollato dei social network da parte dei giovanissimi, che si trovano esposti a predatori digitali in grado di manipolare la loro fragile psiche. Le istituzioni e le forze dell'ordine sottolineano quanto sia cruciale il monitoraggio delle attività online dei figli, poiché il mondo virtuale è diventato il terreno di caccia privilegiato per soggetti che operano nell'anonimato. Mentre il processo contro il 37enne si trascina tra richieste procedurali, con la difesa che tenta di spostare la competenza territoriale in Veneto, la comunità perugina si interroga su come proteggere efficacemente le nuove generazioni. La gravità delle accuse, unite alla sofferenza psicologica certificata delle vittime, impone una riflessione collettiva sulla necessità di inasprire i controlli e potenziare l'educazione digitale, al fine di evitare che simili traumi possano segnare indelebilmente l'infanzia e l'adolescenza di altri minori





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