Allarme per abuso di paracetamolo tra adolescenti: tentati suicidi e sovradosaggi in aumento

L'AIFA lancia un alert sull'uso improprio di paracetamolo tra gli adolescenti, con un numero significativo di casi di sovradosaggio intenzionale. Il farmaco da banco, facilmente accessibile a casa, viene spesso utilizzato in gesti impulsivi o suicidari, con gravi rischi per la salute, in particolare per il fegato. L'età dei coinvolti scende a 12 anni. Servono campagne informative e maggiore sorveglianza familiare.

Il paracetamolo è un farmaco da banco comunemente usato per alleviare dolore e febbre, considerato sicuro se assunto correttamente. Tuttavia, i pronto soccorso italiani, in particolare l'ospedale Regina Margherita di Torino, registrano un numero significativo di casi di adolescenti che arrivano in stato di letargia o incoscienza a causa di sovradosaggio intenzionale di paracetamolo.

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha lanciato un alert alle Regioni, che a loro volta lo hanno diffuso alle Asl e ai medici, per richiamare l'attenzione sull'importanza di un uso consapevole del farmaco, soprattutto tra gli adolescenti. I dati nazionali indicano che il paracetamolo è coinvolto in oltre ottanta casi di tentato suicidio all'anno, con assunzioni che possono raggiungere anche venti compresse da mille milligrammi, con conseguenze gravi per il fegato, lo stomaco e il tratto gastrointestinale.

La dottoressa Antonella Anichini, neuropsichiatra infantile del Regina Margherita, conferma un aumento dei comportamenti suicidari in adolescenza e sottolinea che il paracetamolo è spesso utilizzato per la sua facile accessibilità: è un farmaco a basso costo, disponibile senza prescrizione e solitamente conservato in casa senza Sorveglianza. L'età dei ragazzi coinvolti si sta abbassando, ora anche a 12 anni. Nonostante la consapevolezza degli effetti collaterali, gli adolescenti in crisi spesso agiscono in modo impulsivo e distruttivo.

Le raccomandazioni delle autorità includono campagne informative, aumento della consapevolezza sociale sull'accesso ai farmaci e capacità delle famiglie di riconoscere i segnali di disagio. Tuttavia, queste misure non sono sempre facili da attuare. Il paracetamolo, se assunto in eccesso, può causare danni epatici irreversibili e, nei casi più gravi, la morte.

Pertanto, è fondamentale che gli adolescenti comprendano i rischi e che gli adulti di riferimento vigilino sull'uso dei farmaci presenti in casa. La situazione evidenzia una problematica di salute pubblica che richiede interventi mirati a prevenire l'abuso di farmaci da banco tra i giovani





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