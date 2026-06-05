Allarme perdita aria sulla ISS: astronauti in rifugio, poi situazione rientrata

La NASA ha ordinato la messa in rifugio di cinque astronauti a causa di una perdita d'aria nella sezione russa della ISS, ordine revocato dopo due ore. La Crew-12 si è preparata a un'eventuale evacuazione nella navicella Dragon. Dettagli sull'equipaggio e sulla gestione dell'emergenza.

La NASA ha ordinato a cinque astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di mettersi al riparo e prepararsi a un'eventuale evacuazione venerdì, mentre un equipaggio russo cercava di riparare una perdita d'aria nella sua porzione del laboratorio orbitale.

L'ordine è stato revocato circa due ore dopo, consentendo il rientro nella stazione. Quattro astronauti della missione SpaceX Crew-12 della NASA si sono rifugiati nella navicella Dragon, insieme a Chris Williams, astronauta della NASA dell'Expedition 74. L'equipaggio della Crew-12 comprende il comandante Jessica Meir, il pilota Jack Hathaway, la specialista di missione Sophie Adenot dell'ESA e il cosmonauta Andrey Fedyaev.

Meir, originaria del Maine, è al suo secondo volo spaziale; Hathaway, della Marina statunitense, è al primo; Adenot, francese, ex pilota di elicotteri e ingegnere; Fedyaev, russo, reduce da un precedente soggiorno di 186 giorni in orbita. L'incidente ha riguardato la sezione russa della stazione, dove i tecnici a terra e l'equipaggio hanno lavorato per identificare e sigillare la perdita, senza compromettere la sicurezza complessiva della struttura.

La rapida evoluzione della situazione ha evidenziato le procedure di emergenza standard e la capacità di risposta congiunta delle agenzie spaziali coinvolte, nonché l'importanza dei sistemi di riparazione e dei kit di riserva per la manutenzione in orbita. Nonostante l'allarme, le attività scientifiche sono state temporaneamente sospese ma non ci sono stati danni significativi alle strumentazioni.

Questo episodio sottolinea i continui rischi legati all'invecchiamento di alcuni moduli della Stazione Spaziale Internazionale e la necessità di monitoraggio costante, mentre si pianifica la transizione verso future strutture commerciali o di nuova generazione





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