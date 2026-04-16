Allarme Randagismo in Italia: Canili Sovraffollati e Fondi Inadeguati nel Centro-Sud

Il Comitato Addio Randagismo lancia un grido d'allarme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riguardo alla grave emergenza randagismo, specialmente nel centro-sud Italia. La denuncia evidenzia il sovraffollamento dei canili, la mancata applicazione della legge, l'inefficacia delle spese pubbliche e la necessità di un cambio di rotta strategico.

Il problema del randagismo in Italia , specialmente nelle regioni meridionali, è emerso con forza grazie a una denuncia del Comitato Addio Randagismo . L'organizzazione ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per segnalare una situazione ormai esplosiva, caratterizzata da cani non registrati all'anagrafe, fertilità incontrollata di femmine, cessioni e abbandoni.

I canili privati convenzionati sono spesso chiusi al pubblico o operano solo formalmente, impedendo adozioni e vietando l'accesso ai volontari. Questo porta a cani detenuti a vita, in un clima di indifferenza politica e istituzionale, con frequenti inadempienze da parte di Comuni, ASL e veterinari, nonché scarsa trasparenza negli affidamenti. I dati del Sistema di Identificazione Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC) del Ministero della Salute dipingono un quadro sconcertante, evidenziando in particolare Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania come le regioni più colpite. Il sovraffollamento delle strutture è un problema critico, con la Calabria che ospita canili con oltre 2000 cani, come il caso di Torre Melissa con 1.700 animali. Secondo le stime, il costo per la gestione dei canili nel 2024 per tutte le 7.900 amministrazioni ammonterebbe a circa 185 milioni di euro. A livello nazionale, la spesa pubblica per la gestione dei cani, sostenuta da Comuni e Regioni tramite i servizi veterinari delle ASL, è stimabile in oltre 248 milioni di euro, una cifra che supera di gran lunga i costi di gestione dei Parchi Nazionali e delle Aree Marine Protette. Nell'arco di sette anni, la spesa pubblica per il settore supera il miliardo di euro, con i costi dei canili che possono gravare sui bilanci comunali fino a 100.000 euro annui, fondi destinati per il 63,42% alla gestione dei canili rifugio, secondo Legambiente. La legge 281 del 1991, che ha posto fine alla soppressione dei randagi, prevedeva strumenti come i piani di controllo delle nascite, l'anagrafe canina e una chiara catena di comando tra Regioni, Sindaci e ASL. La legge istituiva inoltre un fondo annuale da ripartire tra le regioni, destinato prioritariamente al controllo delle nascite tramite sterilizzazione e alla gestione dei canili sanitari in capo alle ASL. I Comuni dovrebbero gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con associazioni o privati, garantendo l'iscrizione obbligatoria all'anagrafe e il microchip. Tuttavia, il Comitato Addio Randagismo sottolinea come questa normativa sia disattesa: i gestori dei canili non permettono l'accesso alle associazioni per le adozioni e, soprattutto, non viene rispettato l'obbligo di investire il 60% delle risorse nei piani di controllo delle nascite. Nel 2024, sono stati sterilizzati solo 8.636 cani, a fronte di 24.498 cani entrati nei canili sanitari nello stesso anno. Nonostante ciò, la Sicilia ha recentemente stanziato ulteriori 3,5 milioni di euro per la gestione dei cani nei canili, fondi che secondo il Comitato non ridurranno il randagismo, ma lo alimenteranno. Il Comitato Addio Randagismo, insieme alle associazioni Earth, Leal e altre decine di realtà locali, si oppone al finanziamento esclusivo del mantenimento dei cani reclusi. Secondo il Presidente Calvanese, è necessario coinvolgere le istituzioni responsabili, portandole di fronte alle loro inadempienze attraverso segnalazioni all'ANAC, alla Corte dei Conti e al TAR. Altre misure urgenti includono l'identificazione e la riduzione della riproduzione delle cagne padronali, considerate la causa principale del randagismo, la garanzia di accesso all'anagrafe canina regionale da parte di tutti i comuni e il coinvolgimento dei veterinari. Si auspica inoltre l'introduzione di un tariffario basato sul benessere animale, sostituendo il criterio del massimo ribasso, con un controllo affidato ai sindaci e profili penalmente rilevanti in caso di mancata vigilanza





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