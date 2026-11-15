Allarme serpente nel water: la foto IA è uno scherzo di un bambino di 9 anni

Un allarme per un pitone nel water si rivela uno scherzo: un bambino di 9 anni ha usato l'IA per creare la foto, mobilitando i vigili del fuoco.

L'allarme per la presenza di un serpente esotico nelle tubature di un'abitazione si è rivelato essere una bufala costruita con tecnologia avanzata. L'intera operazione di soccorso è stata innescata da una fotografia manipolata digitalmente, non da un animale reale. La segnalazione ha portato alla mobilitazione di ingenti forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per oltre quarantotto ore in una zona residenziale tranquilla.

La scoperta della manipolazione fotografica

La confessione dell'autore materiale dello scherzo è arrivata dopo due giorni di intense ricerche e ispezioni tecniche. Il bambino di nove anni ha ammesso ai Carabinieri Forestali di aver utilizzato un'applicazione di intelligenza artificiale sullo smartphone. Attraverso questa tecnologia, ha inserito l'immagine di un pitone reale all'interno della foto del water, creando un'illusione visiva molto credibile.

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Il piccolo si trovava nella abitazione di un'amichetta quando ha realizzato la modifica digitale. Dopo aver scattato la fotografia originale, si è spostato in bagno per effettuare l'aggiunta del rettile. La foto risultante è stata poi mostrata agli adulti presenti, facendo credere che l'animale stesse uscendo dalla tubatura.

Le operazioni di soccorso e il risvolto giudiziario

La vicenda è iniziata giovedì 12 novembre, intorno alle ore 20:00, con la chiamata proveniente da un appartamento situato in via Turati. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Osimo sono intervenuti immediatamente per un'ispezione accurata dell'immobile. Hanno controllato meticolosamente il bagno e tutti gli altri locali disponibili, senza trovare alcuna traccia fisica del serpente.

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Per quasi un giorno intero, gli operatori hanno considerato l'ipotesi che il rettile fosse fuggito dalla finestra aperta o che si fosse nascosto in alcune intercapedini strutturali. La mancanza di prove concrete ha portato i soccorritori ad allertare un'altra istituzione specializzata per chiarire la situazione.

Il giorno successivo, i Carabinieri Forestali del nucleo Cites, specializzato nella tutela delle specie esotiche, hanno effettuato un sopralluogo ufficiale. I militari hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto acquisendo la fotografia originale direttamente dal dispositivo del minorenne. Il bambino ha mostrato piena consapevolezza delle conseguenze dello scherzo, scusandosi per il trambusto provocato.

Le conseguenze legali per il minorenne

Non ci saranno conseguenze giudiziarie per il bambino di nove anni autore della comunicazione mendace. La legge italiana non prevede l'imputabilità per i minori di questa età, rendendo il caso purely educativo e non punitivo. I Carabinieri Forestali hanno completato gli accertamenti tecnici, chiudendo formalmente l'indagine.

La vicenda dimostra come l'accesso facile a strumenti di intelligenza artificiale possa essere utilizzato impropriamente da soggetti non esperti, generando inutili allarmi sociali. Non è stato necessario recuperare alcun animale vivo, poiché la minanza era puramente digitale. L'evento ha coinvolto un'intera cittadina per quarantotto ore, evidenziando la rapidità con cui le segnalazioni false possono mobilitare le risorse di emergenza.