Allarme wax: tre giovani in ospedale a Napoli per overdose da concentrato di cannabis

Tre ragazzi, tra cui un minorenne in pericolo di vita, ricoverati a Napoli dopo aver assunto wax, un potente concentrato di cannabis noto come miele da sballo. Le forze dell'ordine hanno sequestrato lo stupefacente acquistato online.

La cosiddetta wax o miele da sballo è una nuova droga diffusasi tra i giovani, un concentrato di cannabis in forma solida. Durante la notte, tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono stati portati al pronto soccorso di Frattamaggiore, in provincia di Napoli , in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Il più giovane versava in condizioni critiche con una grave crisi respiratoria. L'intervento dei carabinieri di Arzano è scattato dopo una segnalazione. Secondo una prima ricostruzione, i tre si erano riuniti nell'abitazione del minorenne e avrebbero consumato proprio questo prodotto, noto in rete come miele da sballo, presumibilmente acquistato online. Ne avrebbero assaggiato una piccola quantità, forse un cucchiaino, per poi sentirsi immediatamente male.

I genitori del diciassettenne, presenti in casa, hanno chiamato il 118. Il padre ha consegnato ai militari il vasetto contenente lo stupefacente gelatinoso. Gli accertamenti preliminari hanno confermato la presenza di cannabinoidi; il materiale è stato sequestrato. I due giovani maggiorenni, in stato di shock, sono stati dimessi, mentre il minorenne è stato trasferito in rianimazione all'ospedale San Paolo di Napoli, con prognosi riservata e in pericolo di vita.

La wax è un concentrato ad altissima potenza, con un contenuto di THC che può superare l'80%. Ha l'aspetto di cera d'api o miele solidificato e si ottiene estraendo i cannabinoidi dalle infiorescenze della cannabis tramite solventi. Si presenta come una sostanza densa che può essere usata in vaporizzatori. L'elevata concentrazione di principio attivo produce effetti molto rapidi e intensi, aumentando notevolmente il rischio di overdose rispetto al consumo tradizionale di cannabis





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