Allarmi bomba aerei: coordinamento malevolo e 'Stato Maschile' al centro delle indagini in Europa

Autorità europee indagano su oltre 18 allarmi bomba contro voli. Il gruppo 'Stato Maschile' è accusato di coordinamento transfrontaliero con minacce misogine.

Un'ondata coordinata di false minacce bomba ha interessato almeno 18 voli in Europa, creando seri disagi operativi e interrompendo viaggi in numerose capitali. Le autorità di sicurezza e le compagnie aeree hanno confermato la natura infondata delle allerte, che hanno colpito principalmente vettori low cost e rotte collegate a Italia, Bulgaria e Repubblica Ceca. Questo evento senza precedenti ha innescato un'operazione di polizia internazionale per smascherare i responsabili.

Dettaglio delle minacce e impatti sui voli italiani

Il sistema aeroportuale italiano ha registrato sei voli direttamente coinvolti negli allarmi, subendo ritardi a catena e deviazioni forzate. La Wizz Air ha dirottato il volo W46387 da Milano Malpensa a Varsavia su Vienna, mentre il volo W43064 per Bucarest è stato bloccato. Anche l'Aegean Airlines con il volo A3552 da Salonicco e la Ryanair con il FR8953 da Porto hanno subito interruzioni.

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Altri due voli verso l'Italia sono stati interessati: il Finnair AY1761 da Helsinki a Roma Fiumicino e l'Aer Lingus EI402 da Dublino, deviato alla base aerea di Évreux in Francia. A livello continentale, altre otto operazioni sono state compromesse, tra cui voli della Ryanair verso Sofia e la LOT Polish Airlines da Varsavia a Bruxelles. Martedì, dieci voli erano stati oggetto di minacce simili, tutte poi rivelatesi prive di fondamento.

Coordinamento tecnico e tracce digitali degli aggressori

Gli investigatori ipotizzano un sofisticato coordinamento a livello europeo dietro queste minacce, un livello di organizzazione mai visto prima in questo contesto. Ben Smith, amministratore delegato di Air France-Klm, ha dichiarato al Financial Times che mai si era assistito a una simile sinergia operativa tra i gruppi criminali. Le forze dell'ordine hanno attivato canali di cooperazione internazionale per tracciare i server di provenienza delle email e gli indirizzi IP coinvolti.

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I messaggi di minaccia sono stati inviati utilizzando indirizzi di posta compromessi o servizi che garantiscono l'anonimato, come Proton Mail. La comunicazione iniziava con un tono minaccioso, definendo i destinatari complici di un complotto e promettendo esplosioni entro 60 minuti. La firma lasciava presagire azioni destate a lasciare un segno storico, con riferimenti a un cielo rosso e a un regime femminista da abbattere.

L'ideologia del gruppo ultranazionalista e la figura di Pozdnyakov

I firmatari si sono definiti 'combattenti dello Stato Maschile', un movimento estremista nato in Russia e guidato dal blogger Vladislav Pozdnyakov. Fondato nel 2016, il gruppo ha sviluppato un'ideologia basata sul nazional-patriarcato, dove gli uomini esercitano il predominio e lo Stato preserva una presunta purezza etnica. L'organizzazione mescola suprematismo bianco, nazionalismo radicale e una forte ostilità verso il femminismo e i diritti delle persone Lgbt.

Nonostante alcuni collegamenti teorici con gli 'incel', lo Stato Maschile si distanzia da questi gruppi, considerati deboli, proponendo invece un modello di uomo dominante. Lo studio dell'International Centre for Counter-Terrorism guidato da Anna Kruglova evidenzia come il gruppo abbia una struttura organizzativa chiara e un programma politico di estrema destra. Il fondatore Pozdnyakov ha già utilizzato il nome del movimento per minacce contro scuole in Montenegro nel 2022, rivelatesi false.

Storia di intimidazione e prossime mosse investigative

Lo Stato Maschile è noto per campagne coordinate di intimidazione, come avvenuto durante i Mondiali di calcio del 2018. In quell'occasione, i militanti hanno preso di mira donne russe fotografate con tifosi stranieri, pubblicando i loro dati personali per esporli a molestie online. La dinamica attuale riprende la stessa retorica misogina e di odio contro le minoranze, ampliando però il bersaglio al sistema dei trasporti aerei europeo.

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Le indagini sono ora focalizzate sull'identificazione fisica e digitale degli attivisti coinvolti nell'invio delle email. La cooperazione tra le agenzie di intelligence di diversi paesi europei è fondamentale per smantellare la rete utilizzata per coordinare gli attacchi informatici. Si attendono ulteriori sviluppi sulle tracce lasciate dai server anonimi e sui possibili finanziamenti alla struttura organizzativa del gruppo russo.