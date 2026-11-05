Allarmi Bomba aerei Europei: Caos Aeroporti e Caccia

Tensione nei cieli europei per allarmi bomba su diversi voli verso Italia e Bulgaria. Caccia intercettano aerei mentre aeroporti come Fiumicino e Malpensa attivano protocolli di sicurezza urgenti.

Numerosi allarmi bomba hanno generato un significativo caos operativo nei cieli europei, interessando voli diretti verso importanti hub come Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Sofia e Praga. La crisi è iniziata con la segnalazione anonima di una minaccia esplosiva, trasmessa tramite un'email in italiano, che ha innescato una catena di procedure di sicurezza in più nazioni.

Intercettazioni e Scorte in Bulgaria

L'Aeronautica militare bulgara ha dispiegato immediatamente i caccia Mig-29 per intercettare e scortare tre aerei di linea diretti nel paese, dopo aver ricevuto altrettante segnalazioni di minacce di bomba. Secondo quanto riportato dall'agenzia bulgara Bgnes, citando il ministero della Difesa, i caccia della terza base aerea di Graf Ignatievo sono decollati alle 10.11 per svolgere questa delicata missione. L'operazione si inserisce nelle normali procedure di pattugliamento aereo, sotto il comando del Centro operativo aereo congiunto della Nato, che prevedono specifiche attività di individuazione e riconoscimento degli aeromobili.

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Due degli aerei intercettati, provenienti rispettivamente da Copenaghen e Madrid, hanno finalmente atterrato all'aeroporto Vasil Levski di Sofia. Il terzo velivolo, giunto da Londra, si è invece diretto verso l'aeroporto di Plovdiv. Le autorità hanno avviato rigorosi controlli a terra sui passeggeri e sull'equipaggio, senza tuttavia segnalare la presenza di oggetti pericolosi a bordo. I processi ispettivi sono attualmente in corso per verificare la fondatezza delle minacce ricevute via email.

Tensione agli Aeroporti Italiani

In Italia, la situazione ha coinvolto principalmente lo scalo di Milano Malpensa, dove sono atterrati due voli interessati dagli allarmi. Si tratta del volo Aegean Airlines A3552, partito da Salonicco e atterrato alle 9.33, e del Ryanair FR8953, decollato da Porto e arrivato alle 10.22. Entrambi i velivoli non sono stati dirottati e hanno effettuato atterraggi regolari. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli artificieri della Polizia di Malpensa, impegnati nelle complesse operazioni di bonifica degli aeromobili e nelle verifiche approfondite su tutto il personale presente a bordo e sui passeggeri.

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La dinamica delle minacce a Malpensa sarebbe stata innescata da segnalazioni anonime dirette verso i voli di Aegean Airlines e Ryanair. Nonostante il caos generato, i voli sono decollati dalle rispettive città di origine e hanno completato il loro percorso verso l'hub milanese, dove la sicurezza è stata garantita dall'intervento delle forze dell'ordine specializzate. Le procedure hanno richiesto tempo ma hanno permesso l'atterraggio in sicurezza senza incidenti.

Minacce Su Voli Finnair e Ryanair

La compagnia aerea FinnAir ha confermato che due dei suoi aerei hanno ricevuto allarmi bomba, rivelatisi poi infondati. Entrambi gli aeromobili erano partiti da Helsinki: il volo AY1761 diretto a Roma trasportava 144 passeggeri e sette membri dell'equipaggio, mentre il volo AY1471 diretto a Vienna aveva a bordo 177 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. In un comunicato ufficiale, la compagnia ha spiegatato che entrambi i voli sono atterrati sani e salvi a destinazione e che i passeggeri sono già sbarcati. La Finnair ha inoltre precisato di aver messo in atto una procedura chiara per esaminare tutte le minacce segnalate.

Parallelamente, tre voli Ryanair hanno interessato l'area di Sofia in Bulgaria. Oltre ai due precedentemente descritti, un terzo velivolo proveniente da Londra Stansted è stato coinvolto nella stessa dinamica. Le minacce, tutte arrivate via email, hanno fatto scattare le procedure di sicurezza e le ispezioni dei velivoli. Le autorità stanno conducendo verifiche approfondite per risalire all'origine delle minacce, che sembrano essere state coordinate attraverso un'unica piattaforma digitale.

Situazione in Repubblica Ceca e Altri Paesi

La Repubblica Ceca ha confermato di aver posto i preparativi per l'atterraggio di quattro voli a Praga dopo aver ricevuto una minaccia inerente il posizionamento di un ordigno esplosivo improvvisato a bordo degli aeromobili. La polizia ceca ha precisato su X che la minaccia viene valutata con un rischio basso, ma che dopo l'atterraggio verranno effettuati controlli rigorosi su tutti gli aeromobili. Le autorità si stanno preparando all'atterraggio dei quattro velivoli in collaborazione con l'aeroporto di Praga, cercando di ridurre al minimo l'impatto sui passeggeri.

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Oltre a queste situazioni, sono stati coinvolti altri velivoli nei cieli europei. L'Aer Lingus da Dublino a Roma è stato dirottato a Evreux in Francia, mentre il Wizz Air da Milano Malpensa a Varsavia-Okecie è stato dirottato a Vienna in Austria. Un quarto volo FinnAir da Helsinki a Roma Fiumicino è stato anch'esso interessato. In totale, secondo quanto riportato dal Guardian, almeno 12 aerei sarebbero stati coinvolti in questa ondata di allarmi bomba scattati in mattinata, con quattro voli ancora non identificati con certezza. Le misure di sicurezza sono state rafforzate negli aeroporti coinvolti per prevenire qualsiasi eventuale pericolo.