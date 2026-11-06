Allarmi bomba aerei: i Combattenti dello Stato Maschile creano caos in Europa

Allarmi bomba falsi causano caos nei cieli europei. I 'Combattenti dello Stato Maschile' firmati da Vladislav Pozdnyakov deviano voli e allarmano Italia e Francia.

Un'ondata di allarmi bomba ha scatenato un caos significativo nei cieli europei, mettendo a dura prova i sistemi di sicurezza aerea e generando profonda insicurezza tra passeggeri e personale di terra. L'episodio ha coinvolto direttamente il traffico aereo italiano, con deviazioni verso altri scali, lanci di caccia militari da parte di diverse nazioni e gravi disagi per centinaia di viaggiatori. Le autorità hanno confermato che circa venti velivoli sono stati interessati da questa crisi, di cui almeno sette in partenza o in arrivo negli scali del nostro Paese. La tensione è esplosa nelle prime ore del mattino, quando scali di rilevanza nazionale hanno ricevuto email generiche ma minacciose, attivando immediatamente piani di emergenza predefiniti.

Origine dell'allarme e firma del gruppo russo

Tutto il caos è partito dal messaggio email dall'oggetto generico "segnalazione di minaccia", che ha innescato la reazione delle autorità competenti. Il testo del messaggio recitava: "L'esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso". La comunicazione si chiudeva con una firma esplicita: "Combattenti dello Stato Maschile". Questa denominazione rimanda chiaramente al movimento ultranazionalista e misogino russo noto come Muzhskoye Gosudarstvo. Il gruppo è stato fondato da Vladislav Pozdnyakov ed è stato ufficialmente bandito in Russia per le sue attività estremiste. Nel messaggio inviato agli scali italiani, gli autori scrivevano: "Noi combattenti dello stato maschile con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre", confermando una motivazione ideologica precisa dietro l'attacco digitale.

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Interventi militari e deviazioni degli aerei

Le conseguenze operative sono state immediate e capillari. In Italia, l'allerta ha riguardato specificamente due voli diretti a Roma e quattro voli da o per Milano Malpensa. Sul volo della Finnair proveniente da Helsinki sono intervenuti i jet dell'Aeronautica Militare Italiana, che hanno scortato il velivolo civile durante la fase di atterraggio presso l'aeroporto di Fiumicino. Diversa è stata la gestione del volo Aer Lingus da Dublino a Roma: l'aereo è stato fatto atterrare nello scalo militare francese di Évreux, lontano dai terminal civili. Secondo quanto riferito dal procuratore Rémi Coutin, che ha aperto un'inchiesta formale, il comandante dell'aereo avrebbe inizialmente rifiutato di atterrare presso lo scalo militare, preferendo un aeroporto civile. Questa resistenza ha portato al decollo di due caccia francesi per scortare e obbligare l'aereo alla discesa. Il comandante sarà successivamente ascoltato in un'audizione libera, momento dopo il quale il procuratore valuterà l'eventuale ordine di fermo.

Testimonianze dei passeggeri e estensione del fenomeno

La percezione di pericolo da parte dei viaggiatori è stata confermata dalle dichiarazioni raccolte a bordo e a terra. Nicola Timpone, direttore generale del Gal "La Cittadella" e passeggero a bordo di uno dei voli, ha raccontato che inizialmente era stato comunicato un generico problema tecnico che richiedeva un atterraggio di emergenza in Francia. Tuttavia, la visione concreta dei jet militari che volavano a fianco del velivolo ha immediatamente chiarito la gravità della situazione, segnalando che qualcosa di anomalo e pericoloso stava accadendo. La lista delle vittime di questi falsi allarmi include almeno dodici aerei su altre tratte europee, coinvolgendo Francia, Belgio, Austria, Danimarca, Portogallo e Grecia. Nella Repubblica Ceca e in Bulgaria, i caccia Mig-29 si sono alzati in volo per scortare tre voli civili. A Madrid, quattro aerei sono atterrati e sottoposti a pesanti ispezioni di sicurezza. Anche un volo Ryanair da Pescara a Charleroi è finito nel mirino delle autorità dopo il ritrovamento della scritta "bomba" all'interno dei bagni dell'aereo.

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Indagini di polizia e possibile coordinamento europeo

Le indagini tecniche sono già avanzate e coinvolgono più enti. Sulla email lavorano contemporaneamente la Polaria e la polizia postale, che stanno analizzando le tracce digitali lasciate dagli aggressori. Le prime informative tecniche saranno trasmesse alle Procure competenti, le quali apriranno i fascicoli per le valutazioni legali. Non si esclude un possibile legame con i falsi allarmi verificatisi nei giorni scorsi, che hanno coinvolto voli in vari Paesi europei e circa 280 scuole italiane, causando evacuazioni massive. Si ipotizza un coordinamento a livello europeo tra gli autori di questi attacchi ibridi. Sono stati attivati canali di cooperazione internazionale per risalire ai server e agli indirizzi IP di origine. Europol ha dichiarato la propria prontezza a supportare le autorità nazionali, se formalmente richiesto. Dai primi riscontri tecnici, i messaggi minacciosi sarebbero partiti da indirizzi IP compromessi o da servizi che garantiscono l'anonimato, come Proton Mail.

Reazioni politiche e contesto della guerra ibrida

La reazione dei vertici politici e istituzionali è stata ferma e classificata come grave minaccia alla sicurezza. Il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha ribadito che "qualsiasi minaccia contro i civili è inaccettabile", invitando però alla cautela e sottolineando che è prematuro trarre conclusioni definitive su eventuali collegamenti diretti tra tutti gli episodi. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato esplicitamente di "guerra sotto soglia", evidenziando la natura asimmetrica dell'attacco. Anche il senatore Enrico Borghi, componente del Copasir, ha utilizzato la definizione di "guerra ibrida" per descrivere queste azioni coordinate. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato di seguire la vicenda con "particolare attenzione", mantenendo uno stretto contatto operativo con Enac ed Enav per garantire la continuità e la sicurezza del sistema aereo nazionale.