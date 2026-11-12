Allarmi bomba Andropov: Meloni rassicura, scuole evacuate e indagini in corso

Nuovi minacce bomba firmate dal sedicente Mikhail Andropov colgono impreparate scuole e Palazzo Chigi. Il governo conferma: attività didattica regolare e nessun pericolo concreto.

Nuovi tentativi di allarme bomba, attribuiti al sedicente Mikhail Andropov, hanno interessato diverse istituzioni scolastiche in Italia, spaziando dal Veneto alla Liguria, dall'Umbria al Lazio fino alla Sicilia. Questa mattina, le segreterie di vari istituti hanno ricevuto nuove minacce, costringendo alcune scuole all'evacuazione immediata e l'avvio di accertamenti presso altri centri didattici. Il governo, tramite i ministri dell'Interno e dell'Istruzione, ha impartito direttive chiare ai Prefetti e ai dirigenti scolastici affinché l'attività prosegua regolarmente, a meno di specifici e fondati motivi di allarme sul territorio.

Minaccia diretta a Palazzo Chigi

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha affrontato la questione con fermezza, ribadendo che i messaggi anonimi non devono determinare il calendario scolastico dei figli degli italiani. La Capo del governo ha assicurato che non c'è nessun segnale specifico che indichi un allarme concreto, invitando alla normalità nonostante le provocazioni. Ha definito queste minacce uno strumento di terrorismo psicologico volto a spaventare la popolazione, sottolineando che la risposta più forte è la continuità della vita quotidiana, con genitori che accompagnano i figli a scuola e cittadini che vanno al lavoro.

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Analisi del contenuto delle minacce

Le email inviate alle scuole contenevano testi minacciosi che includevano frasi come "metteremo in atto un genocidio contro gli italiani" e "abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro". Nel documento, l'autore firmatario si attribuiva la responsabilità della posa di un ordigno a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna 370, descrivendo dettagliatamente la composizione dell'esplosivo con nitrato di ammonio e nitrometano. Il testo faceva riferimento a frammenti metallici e all'uso di sacchetti sottovuoto per eludere i cani da fiuto, richiedendo le dimissioni immediate di Meloni sotto la minaccia di centinaia di vittime in caso di mancato rispetto delle richieste.

Reazioni istituzionali e social

Il giorno precedente all'ultimo attacco, Meloni aveva già riunito i vertici dell'amministrazione per fare il punto della situazione e, attraverso i propri canali social, aveva pubblicato un video per tranquillizzare l'opinione pubblica. La presidente del Consiglio ha avvertito che è possibile che messaggi come questo arrivino ancora, ma ha assicurato che le istituzioni sono pronte. Ha affermato chiaramente che questi messaggi non servono a colpire, ma a spaventare, e che chi li scrive vuole soprattutto la paura dell'Italia. La comunicazione istituzionale ha quindi puntato sulla trasparenza e sulla prevenzione, distinguendo tra allerta reale e provocazione.

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Contesto delle minacce precedenti

Questa ondata di minacce si inserisce in un contesto più ampio, ricordando come lo scorso anno circa 6mila scuole della Penisola fossero state colpite da un allarme simile, rivelatosi falso dopo i controlli delle autorità. Nonostante l'assenza di prove concrete di attacchi reali, le istituzioni hanno mobilitato tutte le risorse disponibili per garantire la sicurezza degli studenti e del personale docente. La presidente del Consiglio ha sottolineato che una mail anonima non ha il potere di fermare la vita delle famiglie, definendo questa resistenza come la risposta più forte che l'Italia possa offrire alle minacce.

Impatto e bilanciamento sicurezza-libertà

Il continuo e faticoso bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e la libertà dell'individuo rimane il tema centrale della questione. Mentre alcune teorie apontano contro agenti russi o una nuova strategia della tensione, altre ipotesi suggeriscono l'intervento di studenti che vogliono saltare un'interrogazione. Indipendentemente dalle motivazioni, le autorità continuano a lavorare per garantire la tenuta delle strutture democratiche, assicurando che la sicurezza non comprometta la libertà quotidiana. Le scuole italiane restano operative, dimostrando resilienza di fronte a tentativi di destabilizzazione.