Allarmi bomba e ansia dei genitori: la fine del controllo digitale

Gli allarmi bomba smascherano l'illusione del tracking: la vera sicurezza per gli adolescenti nasce dalla fiducia, non dalle coordinate GPS.

Di fronte agli incessanti allarmi bomba che costringono a evacuazioni scolastiche, emerge con forza la crisi di una generazione di genitori abituati al controllo totale. La procedura standard impone di lasciare zaini ed effetti personali nelle aule, ma la vera emergenza si svolge altrove: nei gruppi WhatsApp e nelle chat di famiglia. Qui, le domande si moltiplicano mentre si attende l'arrivo della doppia spunta blu, segno della ricezione dei messaggi. In questo scenario, non è solo la sicurezza fisica a preoccupare, ma viene messa in discussione una convinzione cardine della genitorialità moderna.

La fine dell'incantesimo digitale

Per anni, abbiamo fondato la nostra sicurezza sul presupposto che sapere in ogni istante la posizione dei figli significasse tenerli al sicuro. Strumenti come le applicazioni di tracciamento GPS, il monitoraggio dei voti in anticipo o la verifica dell'arrivo a destinazione sembravano offrire una copertura totale. Tuttavia, la disponibilità continua di queste informazioni ha alimentato la falsa aspettativa che nulla possa sfuggirci dal controllo diretto. Questa dinamica ha creato una contraddizione educativa profondamente radicata nelle famiglie contemporanee.

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Il paradosso educativo del controllo

Chiediamo ai ragazzi di essere autonomi e di imparare a cavarsela da soli, ma al contempo fatichiamo ad accettare che una parte della loro esperienza si svolga senza la nostra supervisione diretta. Vorremmo che sviluppassero indipendenza, purché noi possiamo verificare ogni singolo passaggio del loro percorso. I continui allarmi bomba hanno spezzato questa logica di supervisione continua, mettono i genitori di fronte al limite invalicabile del controllo. Anche se possiamo vedere nostro figlio sullo schermo, sapere che è nel cortile della scuola o nel piazzale antistante, ci sentiamo ugualmente impotenti di fronte all'ignoto.

La posizione non garantisce la certezza

La posizione geografica è disponibile in tempo reale, ma la certezza emotiva che continuamente cerchiamo ci continua a mancare. Come ha dichiarato un padre durante gli ultimi eventi critici, è finito l'incantesimo della presunta onniscienza genitoriale. Questa consapevolezza rappresenta il tema più ricorrente nei colloqui con molti genitori in queste ore. Il problema riguarda la vita quotidiana ben oltre le sole emergenze tecnologiche o di sicurezza. Sapere dove si trova un figlio può rassicurare un genitore, ma sentirsi realmente al sicuro coinvolge la qualità della relazione genitoriale su cui quel figlio sa di poter contare.

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Dalle coordinate alla fiducia relazionale

Uno smartphone restituisce delle coordinate, ma per conoscere quello che gli sta accadendo realmente abbiamo bisogno che venga messo nelle condizioni di raccontarcelo. È necessario che il giovane riconosca in noi qualcuno a cui affidare anche un pensiero confuso, a tratti bizzarro come è naturale per un adolescente, o una paura difficile da ammettere. Questa fiducia si costruisce nelle esperienze ordinarie, non nell'allarme improvviso. Un ragazzo impara quanto spazio abbiano le sue emozioni osservando ciò che accade in casa quando le esprime, valutando se la nostra reazione è di ascolto o di giudizio.

La scuola come spazio di confronto

Se la sua tristezza ci allarma al punto da doverla cancellare subito, o se la sua rabbia viene letta soltanto come una provocazione, è naturale che si autocensuri. Anche la scuola, come istituzione, partecipa alla costruzione di questa sicurezza e sta diventando sempre più solo un dispositivo di controllo, con l'uso di registri elettronici e metal detector. Durante un allarme, i ragazzi si affidano ad adulti diversi dai propri genitori e successivamente hanno bisogno che ciò che hanno vissuto trovi posto nella vita della classe. Dare tempo al confronto significa riconoscere che quell'esperienza riguarda una comunità.

Lo spazio necessario per l'autonomia

Quando poi l'emergenza finisce, il telefono può continuare a dirci che nostro figlio è arrivato a casa, in classe o a un concerto. Per sapere come si è sentito realmente, occorre lasciargli dello spazio. Fare un po' di silenzio, sospendere le domande incalzanti e le nostre spiegazioni preconfezionate, apre nella conversazione una radura in cui possa trovare le proprie parole. Lasciando loro la certezza che c'è qualcuno disposto ad ascoltarle, senza avere fretta di chiudere il discorso, permettiamo loro di allontanarsi senza che ogni separazione debba essere colmata da una verifica costante.