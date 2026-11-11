Allarmi bomba in centinaia di scuole italiane: evacuazioni su vasta scala

Le forze dell'ordine hanno evacuato oltre 100 istituti dopo minacce anonime via email. In Italia si procede a verifiche e bonifiche in città come Roma, Milano, Napoli e Udine.

Le forze dell'ordine hanno evacuato più di cento scuole in Italia dopo l'arrivo di email anonime che minacciavano la presenza di ordigni esplosivi. L'allarme è scattato in città come Roma, Napoli, Milano e Udine, con operazioni di bonifica in corso e comunicazioni ufficiali tramite il registro elettronico degli istituti.

Mechanismo delle evacuazioni scolastiche

In seguito alla ricezione di messaggi di minaccia, i responsabili delle scuole hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza. Gli studenti sono stati evacuati via precauzione e trasferiti in luoghi sicuri, mentre personale di polizia, carabinieri e vigili del fuoco hanno eseguito ispezioni per verificare la presenza di ordigni.

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Le email contenevano riferimenti a bombi "nascosti in sacchetti" e a ordigni attivabili a distanza. La maggior parte delle comunicazioni è provvenuta da indirizzi a dominio universitario di Taiwan, il che ha spinto le autorità a sospettare una falsificazione.

Posizioni delle autorità e dei responsabili istituzionali

Il presidente del Carabinieri, secondo le fonti, ha dichiarato che la maggior parte delle minacce è stata considerata di valore basso e di natura d'anomalia. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha affermato che le ore di polizia lavorano a distinguere tra minacce vere e espressioni di mitismo.

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I dirigenti scolastici, come il preside di Codroipo, hanno sostenuto la necessità di garantirsi la sicurezza degli studenti ma hanno anche sottolineato l'importanza di evitare panico ingiustificato.

Impatto concreto sulla vita scolastica e sul futuro delle scuole

Le evacuazioni hanno interrotto il normale svolgimento delle lezioni in più di cento istituti, compresi l'Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero di Roma, l'Istituto Petrarca di Milano e l'Istituto Rodari di Roma, zona Tuscolana. Gli studenti sono stati ridistribuiti in strutture vicine e in luoghi di sicurezza designati.

Le autorità previste di continuare i controlli per la settimana corrente, mentre i dirigenti chiusi le scuole che non trovano alcuna minaccia concreta. I genitori hanno aumentato l'attività nelle chat di famiglia, e le scuole continuano a usare il registro elettronico per comunicare norme operative.

La situazione rimane sotto controllo, ma l'evento ha portato a una revisione delle procedure di sicurezza nelle scuole italiane, con la proposta di nuove linee guida per garantire la protezione degli istituti e degli alunni.