Allarmi bomba in Europa: crisi aerea coordinata il 5 novembre

Il 5 novembre 2026 una serie coordinata di minacce ha colpito il trasporto aereo europeo, causando interruzioni e interventi militari in Francia, Italia, Austria e altri stati.

Il giovedì 5 novembre il sistema di trasporto aereo europeo ha registrato una crisi senza precedenti per intensità e coordinamento. Una ventina di voli di linea sono stati oggetto di allarmi bomba, costringendo le autorità di diversi paesi a mobilitare aerei militari per scortare le aeronavi verso aeroporti alternativi. L'evento ha coinvolto numerosi vettori e nazioni, interrompendo la normalità dei collegamenti e generando preoccupazione generale per la sicurezza.

Interventi militari in Francia e Austria

In Francia, un caccia Rafale è decollato d'urgenza alle ore 8.45 dalla base aerea 113 di Saint-Dizier-Robinson, situata nella Haute-Marne. Il velivolo ha intercettato un Airbus A320 della compagnia irlandese Aer Lingus, proveniente da Dublino e diretto a Roma, dopo aver ricevuto un allarme dalle autorità italiane. L'aereo è stato dirottrato verso la base militare di Évreux.

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Scene simili si sono verificate in altre nazioni. In Austria, un generale delle forze armate ha annunciato che tutti i voli interessati nello spazio aereo austriaco sono stati scortati da velivoli Eurofighter a causa di minacce. Un volo della compagnia Wizz Air, che collegava Milano-Malpensa a Varsavia, è atterrato a Vienna invece che a destinazione.

Allarmi a Praga e Varsavia

A Praga, le autorità hanno confermato che quattro aerei atterrati all'aeroporto Václav Havel sono stati oggetto di allarmi bomba. I voli provenivano da Regno Unito, Irlanda e Grecia, comprendendo due voli EasyJet, uno Ryanair e uno SkyExpress. Anche l'aeroporto stesso è stato preso di mira, ma la polizia ha ritenuto le minacce poco credibili non trovando nulla dopo le perquisizioni.

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Anche a Varsavia, la pista dell'aeroporto principale Fryderyk Chopin è stata chiusa temporaneamente per consentire i controlli a bordo di un aereo che collegava la capitale polacca a Parigi. Questi incidenti seguono altri falsi allarmi verificatisi all'inizio della settimana, sebbene in numero inferiore.

Origine delle minacce e contesto ibrido

La società Aeroporti di Roma ha ricevuto una email da un gruppo che si presentava come i "Combattenti dello stato maschile", un nome simile a quello dell'organizzazione russa messa al bando nel 2021. Un messaggio simile è stato inviato anche all'aeroporto di Sofia. Questo ondata di allarmi si inserisce in un contesto di minacce ibride contro l'Europa, intensificatesi tra ottobre e novembre.

Reazione politica e conseguenze legali

Il commissario europeo ai trasporti ha dichiarato che qualsiasi minaccia contro i civili è inaccettabile, precisando che è troppo presto per trarre conclusioni su un possibile collegamento tra gli incidenti. Le indagini nazionali sono in corso per verificare se si tratti di un'operazione coordinata, data la concisione temporale degli eventi.

In Francia, il pilota irlandese dell'Aer Lingus è sotto indagine per aver inizialmente rifiutato di atterrare alla base militare di Évreux, preferendo un aeroporto civile. Le 157 persone a bordo sono state trasferite a Roissy per proseguire il viaggio verso Roma.