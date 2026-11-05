Allarmi bomba in Europa: la guerra ibrida contro le infrastrutture civili e la reazione italiana

Analisi della strategia di guerra ibrida che colpisce Europa con allarmi bomba falsi e attacchi cibernetici, con focus sul ruolo della Lega e delle implicazioni geopolitiche.

In Europa si sta diffondendo un'ondata di panico collettivo alimentata da una serie crescente di segnalazioni di ordigni esplosivi, tutte rivelatesi poi false. Questi allarmi infondati colpiscono infrastrutture critiche e luoghi pubblici di grande affluenza, dai supermercati alle scuole, fino agli aerei civili e ai frigoriferi dell'Istituto francese del sangue. L'espansione dei bersagli minacciacrea un senso di insicurezza generalizzata che appare sempre più difficile da contrastare per le autorità competenti. In questo scenario, la giornalista di Huffpost ha interpellato Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight e dell' Osservatorio React, un ente specializzato nello studio del radicalismo e nel contrasto al terrorismo, per analizzare la natura di questi eventi.

La dinamica della guerra ibrida e la sproporzione dei costi

Claudio Bertolotti sottolinea la necessità di esaminare gli episodi singolarmente senza attribuire automaticamente la responsabilità a un'unica entità o mano dietro le quinte. La strategia recente ha visto sconfinamenti di droni nello spazio aereo europeo, attacchi informatici contro i sistemi di refrigerazione della grande distribuzione alimentare, rivendicati da gruppi vicini alla Russia, e ora questa serie coordinata di allarmi bomba che interessano il traffico aereo civile. Sebbene i casi appaiano tecnicamente distinti, condividono un elemento cruciale: la sproporzione tra il costo limitato dell'azione aggressiva e il costo economico e sociale della reazione istituzionale. Una comunicazione anonima, infatti, basta a mobilitare costosi apparati di sicurezza, interrompere i collegamenti di trasporto e generare danni economici immediati.

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Questa dinamica è pienamente compatibile con la logica della guerra ibrida, una forma di conflitto asimmetrico progettata per destabilizzare senza dichiarare guerra aperta. L'obiettivo è quello di mantenere incerta la propria responsabilità attraverso meccanismi di plausibile negabilità, una strategia tipica degli attori statali che agiscono tramite soggetti intermedi. In questo modo, si esercita pressione continua sulle società occidentali testando la resilienza delle loro infrastrutture senza superare la soglia che potrebbe scatenare una risposta militare convenzionale.

Impatto cumulativo e vulnerabilità delle istituzioni

L'effetto cumulativo di episodi anche indipendenti tra loro contribuisce a rafforzare la percezione di una vulnerabilità permanente nella popolazione e nelle istituzioni. Questa percezione costringe gli Stati a reagire costantemente, impegnando risorse preziose che potrebbero essere destinate ad altri settori strategici. Gli obiettivi di una strategia del genere, se coordinata, includono l'imposizione di costi economici elevati, la verifica delle capacità di risposta degli apparati di sicurezza nazionali e il condizionamento dei comportamenti collettivi dei cittadini. La competizione strategica si sta quindi estendendo progressivamente alle infrastrutture e ai servizi civili, mantenendo le azioni sotto la soglia del conflitto tradizionale ma creando un clima di ansia costante.

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Non esistono ancora elementi concreti per attribuire direttamente questi episodi alla Federazione Russa o per sostenere che vi sia stata una pianificazione centrale coordinata tra tutti gli attori coinvolti. Tuttavia, l'impossibilità di escludere il coinvolgimento di attori statali attraverso canali non ufficiali rende la situazione particolarmente delicata. La difficoltà di identificare con certezza il mandante rende l'attribuzione della colpa un compito complesso, rallentando eventuali contromisure diplomatiche o legali immediate.

Il contesto politico italiano e le mosse della Lega

Parallelamente a questa instabilità internazionale, il quadro politico interno vede tensioni significative all'interno del governo. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha espresso la volontà di rimuovere il grande contestatore all'interno del partito, ottenendo le firme necessarie dei senatori per portare avanti questa iniziativa. I fedelissimi di Matteo Salvini sono attualmente in pressing per evitare la riconferma dei segretari locali che hanno sostenuto l'opposizione interna, in particolare quelli delle province di Varese, Brescia e Bergamo, che rappresentano storici granai di voti per il Carroccio.

Matteo Salvini sta attualmente meditando se portare questa decisione cruciale al Consiglio federale previsto per il giorno successivo. Questo momento di definizione interna riflette la complessità delle dinamiche di potere all'interno del partito e il suo ruolo nel governo, dimostrando come la politica interna continui a evolversi rapidamente anche in un contesto di crescente insicurezza internazionale. La capacità del partito di mantenere la coesione interna sarà fondamentale per la sua influenza nelle prossime fasi legislative e nella risposta alle sfide di sicurezza.