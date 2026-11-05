Serie di minacce aeree colpisce l'Europa: Aer Lingus, Finnair e Wizz Air coinvolti. Dettagli sui dirottamenti e verifiche in corso a Evreux, Fiumicino e Vienna.

Tre distinti allarmi bomba hanno sconvolto il traffico aereo europeo nel giro di poche ore, costringendo compagnie aeree e autorità di sicurezza internazionale a misure d'emergenza senza precedenti. Il primo incidente ha riguardato un Airbus A320 della compagnia Aer Lingus, identificato come il volo Ein40G, che effettuava il collegamento tra Dublino e Roma. Il velivolo ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla base militare di Evreux in Francia, decisione presa dal comandante di bordo per consentire le opportune verifiche di sicurezza, come riferito dal quotidiano francese Le Figaro.

Interceptazione e atterraggio a Evreux

La Lufthansa Aviation Security, operando per conto della sicurezza aerea francese, ha confermato che i caccia dell'aviazione militare francese si sono levati in volo per intercettare il aereo di linea mentre si avvicinava allo spazio aereo nazionale. Il primo ministro francese sta seguendo la vicenda da vicino, con le forze dell'ordine attive sul terreno per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. L'atterraggio forzato ha causato ritardi significativi e un'intensa operazione di ispezione tecnica presso la struttura militare di Evreux.

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Allarme sulla rotta Helsinki-Fiumicino

La situazione si è intensificata poco dopo con un secondo allarme bomba che ha colpito un volo della compagnia Finnair. L'aereo, partito da Helsinki e diretto all'aeroporto di Fiumicino a Roma, è atterrato regolarmente intorno alle 9.30 del mattino, ma è stato scortato da jet dell'Aeronautica Militare italiana durante l'avvicinamento. Questa misura preventiva ha garantito un atterraggio controllato senza incidenti, ma ha attivato immediatamente le procedure di emergenza più rigorose presso lo scalo romano.

Le operazioni di bonifica, essenziali in queste circostanze, sono state attivate da parte degli artificieri della Polizia di Stato. Tali procedure continuano tuttora questa mattina, con il team specializzato che esamina minuziosamente ogni componente dell'aeromobile per escludere la presenza di ordigni esplosivi. La presenza degli artificieri rappresenta una misura standard ma critica per assicurare che nessun dispositivo sospetto rimanga a bordo dopo un'allerta di questo tipo.

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Dirottamento Wizz Air a Vienna

Il terzo caso significativo ha coinvolto un Airbus A321 della compagnia Wizz Air, decollato alle 7 dall'aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi diretto a Varsavia. Il velivolo è stato dirottato nella capitale austriaca, Vienna, a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo, come ha precisato la stessa compagnia aerea nelle comunicazioni ufficiali. Questo evento chiude una spirale di tensioni che ha coinvolto multiple rotte continentali nello stesso lasso temporale.

La catena di eventi non è isolata, poiché martedì una decina di voli in Europa erano già stati oggetto di allarmi bomba, tutti senza che, al termine delle ispezioni, venisse rinvenuto alcun dispositivo sospetto. Tra questi, almeno quattro collegamenti della compagnia Ryanair erano stati coinvolti, inclusi altri voli tra Dublino e Roma. Anche le compagnie Sas, Lot e Wizz Air hanno subito disagi simili, con controlli di sicurezza estesi e brevi chiusure di alcuni terminal aeroportuali.

Impatto storico e contesto recente

A Roma-Fiumicino, due aerei Ryanair erano stati sottoposti a operazioni di bonifica dopo una segnalazione anonima, evidenziando come le minacce siano spesso generate da fonti non verificabili ma altamente perturbanti. Un velivolo della compagnia Lot, partito da Londra-Heathrow, era stato dirottato martedì dall'aeroporto di Varsavia-Chopin a quello di Varsavia-Modlin, aggiungendo ulteriore complessità al quadro logistico europeo. In Bulgaria, la polizia di frontiera ha confermato il controllo di due aerei in arrivo a Sofia, con segnalazioni inviate via e-mail al Ministero dell'Interno.

La sequenza di eventi è iniziata il giorno precedente, quando un volo Wizz Air in partenza da Londra-Luton e diretto a Sofia era stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Budapest, scortato da due caccia ungheresi. L'eco di queste minacce si estende oltre la sfera tecnica, toccando temi politici e sociali più ampi. Come dichiarato da Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant'Egidio su HuffPost, l'instabilità globale alimenta queste tensioni.

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Riccardi ha osservato che Donald Trump non appare più come il leader capace di garantire sicurezza, ma come il leader dell'insicurezza. L'esperienza dell'uomo solo al comando ha portato guerra, insicurezza, benzina più cara e una prosperità che molti americani non hanno visto arrivare. La vittoria di candidati dichiaratamente religiosi come Talarico dimostra, secondo l'esperto, che la fede torna a essere un fatto pubblico, influenzando indirettamente il clima di ansia internazionale che queste minacce aeree sembrano riflettere.