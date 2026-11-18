La Polizia Postale ha identificato l'uomo che firmava le minacce come un residente americano. Le indagini puntano sui veri responsabili degli avvisi bomba alle scuole italiane.

Gli avvisi bomba inviati per email a oltre 10.000 istituti scolastici italiani nelle giornate dell'11, 12 e 16 novembre hanno causato l'evacuazione di oltre 300 scuole. Questa ondata di allarmi ha scatenato un'operazione investigativa complessa da parte della Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, volta a proteggere il sistema educativo nazionale. L'obiettivo primario delle forze dell'ordine era decifrare l'origine di queste comunicazioni minacciose e arrestare i soggetti realmente responsabili del caos organizzato.

Identificazione dello pseudonimo Mikhail Andropov

Le email, ad eccezione di alcuni casi isolati, recavano la firma dello pseudonimo Mikhail Andropov. Questo nome è stato utilizzato da una persona che si definiva leader del cosiddetto 'Vilayat del Misoginistan'. La denominazione combina riferimenti storici e culturali specifici: 'Andropov' rievoca l'ex capo del Kgb, 'Vilayat' indica il controllo armato di una regione nella nomenclatura jihadista, mentre 'Misoginistan' fa riferimento alla sottocultura radicale misogina russa dello 'Stato Maschile'. Gli investigatori hanno dovuto distinguere tra l'autore dello pseudonimo e chi ha effettivamente inviato le minacce.

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Collaborazione internazionale con le autorità americane

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, sotto la guida della Procura della Repubblica di Napoli, ha ottenuto un dato cruciale. Il mittente ha inviato una Pec all'Ambasciata italiana a Washington D.C. e al Cosc di Napoli, denunciando l'uso improprio della sua identità digitale. L'individuo, presentatosi come G.B., risiede negli Stati Uniti e utilizza online lo pseudonimo Mikhail Andropov per motivi di sicurezza personale. Ha chiarito di essere estraneo ai fatti e di essere stato contattato da giovani italiani preoccupati per le minacce.

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Localizzazione a Phoenix e smentita dell'Fbi

Gli elementi raccolti hanno permesso di localizzare G.B. a Phoenix, in Arizona. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) ha coordinato lo scambio informativo con le autorità statunitensi. L'uomo è stato sentito dall'Fbi e dal personale del Scip, confermando di aver inviato l'e-mail ma non di essere coinvolto negli invii massivi. L'Fbi ha smentito qualsiasi coinvolgimento di G.B. nelle email minatorie, confermando che l'identità era stata solo usurpata per le attività criminali.

Indagini in corso e obiettivi future

Le indagini sono tuttora in corso sotto la coordinazione dell'Autorità Giudiziaria competente. L'obiettivo rimane individuare i veri responsabili dell'invio delle email e ricostruire la provenienza delle comunicazioni. La Polizia Postale sta accertando eventuali collegamenti tra gli episodi, utilizzando i canali di cooperazione internazionale. La collaborazione con l'Fbi e le autorità di Phoenix è fondamentale per smantellare la rete che ha sfruttato la figura di G.B. per lanciare gli attacchi alle scuole italiane.