Allarmi bomba nelle scuole italiane: la procura di Roma indaga sulle minacce firmate Andropov

Minacce firmate Andropov hanno raggiunto decine di scuole di Roma e altri uffici giudiziari italiani. Le procure indagano con l'Antiterrorismo per procurato allarme.

Il copione delle minacce via email è sempre lo stesso: messaggi indifferenziati, inviati a strascico, con un linguaggio sempre meno credibile ma capace di creare allarme. Gli allarmi bomba nelle scuole italiane sono al centro di un'inchiesta che coinvolge la procura di Roma, che indaga sugli episodi avvenuti tra il giorno precedente e mercoledì e che hanno interessato decine di istituti della Capitale.

Tutti gli uffici giudiziari del Paese stanno affrontando un'indagine coordinata dall'Antiterrorismo e hanno aperto fascicoli ipotizzando i reati di procurato allarme e minacce aggravate. I pm di Milano, oltre al procurato allarme, indagano anche per pubblica intimidazione.

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Come funzionano le minacce e i falsi allarmi

L'ultimo messaggio, arrivato a diverse scuole e con l'annuncio della presenza di un ordigno a Palazzo Chigi, proviene dalle Filippine. Il mittente è ancora una volta la sigla Andropov, che da settimane invia minacce a scali europei e testate giornalistiche, tra cui l'irlandese Rte, la bulgara Nova Tv e la britannica Sky.

Gli investigatori hanno rilevato che il messaggio è stato veicolato attraverso un account compromesso di un'università di Taiwan, intestato a una donna coinvolta in truffe online. La polizia postale sta esaminando l'account filippino, che potrebbe essere stato acquistato sul dark web oppure essere semplicemente falso.

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Il mittente potrebbe aver utilizzato un sistema di anonimizzazione dell'indirizzo reale, capace anche di evitare la geolocalizzazione. Per questo, tra le varie ipotesi, non si esclude che la fonte delle minacce sia più vicina di quanto appaia, nonostante le email arrivino da Paesi molto distanti.

Le posizioni degli investigatori e degli esperti

Domenico Laforenza, ricercatore emerito dell'Istituto di informatica e telematica del Cnr, sostiene che si tratti di episodi riconducibili a forme di cyber-terrorismo psicologico e non a semplici bravate di cani sciolti. Secondo lo studioso, l'offensiva rappresenta una prima forma di test per valutare le difese e i tempi di reazione di importanti snodi della società italiana.

Laforenza ritiene inoltre che questi attacchi preliminari possano servire a preparare incursioni future più gravi contro diverse infrastrutture critiche. Gli esperti non escludono, inoltre, un effetto emulazione, con attacchi reali e falsi difficili da distinguere l'uno dall'altro.

Il tribunale di sorveglianza di Roma è stato raggiunto da una minaccia analoga, ma non è stato sgomberato. Anche in Bulgaria, lo scorso ottobre, email intimidatorie simili erano state recapitate a istituzioni pubbliche, scuole e asili, secondo quanto riportato nelle indagini sul caso.

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Impatto sulle scuole e prossimi passi

In Italia le scuole erano già state un bersaglio il 6 novembre e di nuovo mercoledì, quando seimila istituti scolastici sono stati raggiunti dalle minacce. Gli allarmi impongono l'applicazione di protocolli di sicurezza, con verifiche e interventi che coinvolgono edifici e personale.

Nonostante le minacce, le scuole riaprono regolarmente per quasi tutti gli istituti. Restano chiusi solo alcuni comuni, ma per le allerte meteo e non per le minacce. Le indagini proseguono, con la polizia postale e l'Antiterrorismo impegnati a identificare il reale autore dei messaggi.