Allarmi Bomba Simultanei su Voli in Italia e Europa il 5 Novembre

Due voli internazionali dirottati in Austria e Francia a causa di minacce bomba il 5 novembre, dopo una serie di falsi allarmi che ha paralizzato l'aviazione europea.

Una giornata di tensione ha interessato i cieli europei lo scorso 5 novembre, segnata da due simultanei allarmi bomba che hanno portato al dirottamento di due aeromobili internazionali. La prima emergenza ha coinvolto un volo partito dall'aeroporto di Milano Malpensa con destinazione Varsavia, costretto a un atterraggio di emergenza a Vienna. Nello stesso lasso di tempo, un secondo Airbus A320 della compagnia Aer Lingus, in rotta da Dublino verso Roma, è stato deviato verso la base aerea di Évreux Fauville in Francia. Questi episodi hanno riaperto la questione della sicurezza aerea di routine, ricordando una serie di falsi allarmi verificatisi solo pochi giorni prima.

Dettagli Operativi Dei Dirottamenti Aerei

Il primo allarme ha riguardato il volo Wizz Air WMT4BX, un Airbus A321 decollato dallo scalo lombardo alle 7 del mattino. Mentre l'aeromobile si trovava nei cieli della Repubblica Ceca, le autorità hanno disposto il dirottamento verso la capitale austriaca, Vienna. La compagnia aerea ha comunicato che la decisione è stata presa in stretta conformità con i protocolli di sicurezza internazionali, ponendo la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio come priorità assoluta. Non sono stati rinvenuti ordigni a bordo del velivolo dopo l'atterraggio.

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Contemporaneamente, il secondo incidente ha interessato il volo Aer Lingus EI402, un Airbus A320 proveniente da Dublino. Il volo, che avrebbe dovuto atterrare a Roma alle 10:35 secondo il programma ufficiale dello scalo, ha segnalato un squawk 7700, codice di emergenza standard. Il governo francese ha confermato che l'aereo è stato deviato verso la base aerea di Évreux Fauville nel nord della Francia. Le autorità hanno dichiarato di seguire la situazione in tempo reale, adottando tutte le procedure previste per garantire la sicurezza nazionale e il rispetto delle normative vigenti.

Contesto Di Falsi Allarmi Recenti In Europa

Questi eventi non sono isolati, ma rientrano in una scia di tensioni che ha colpito il trasporto aereo europeo all'inizio della settimana. Martedì scorso, sei voli europei sono stati oggetto di minacce anonime, con conseguenze significative per le operazioni aeroportuali. Due dei voli segnalati hanno atterrato a Roma Fiumicino, mentre altri quattro hanno avuto destinazioni diverse tra cui Varsavia e Sofia. La maggior parte di questi allarmi si è rivelata infondata, ma ha causato disagi e chiusure temporanee delle strutture.

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In particolare, l'aeroporto di Varsavia è stato costretto a una chiusura parziale a causa di due allarmi bomba riguardanti voli diretti verso la capitale polacca. Tra questi figuravano un aereo della Scandinavian Airlines proveniente da Copenaghen e un volo della Lot Air Lines da Heathrow, Londra. Un altro episodio ha coinvolto un volo Ryanair da Manchester a Murcia. Inoltre, un volo Wizz Air proveniente da Bergamo ha subito un'ispezione approfondita dopo l'atterraggio a Sofia, dove gli artificieri sono stati immediatamente allertati per la ricerca di eventuali esplosivi.

Impatto Operativo E Controlli Di Sicurezza

Le operazioni a Roma sono state particolarmente intensificate con l'allertamento degli artificieri per il controllo su due voli Ryanair atterrati a Fiumicino. Uno proveniva da Dublino e l'altro da Lisbona, entrambi soggetti a minacce anonime sulla presenza di ordigni. Questi controlli rigorosi hanno rallentato il flusso dei passeggeri e richiesto una coordinazione straordinaria tra le agenzie di sicurezza italiane ed europee. La presenza di queste minacce multiple ha messo alla prova la capacità di risposta delle autorità aeroportuali, che devono bilanciare la rapidità delle operazioni con la necessità di una verifica accurata.

La situazione è ulteriormente complicata da eventi storici recenti che mostrano una recidività di simili minacce. Il 2 novembre, un altro allarme bomba, poi rivelatosi falso, ha portato le autorità a dirottare un volo Wizz Air da Luton a Sofia, costretto a uno scalo di emergenza in Ungheria. Ancora indietro, il 18 ottobre, un falso allarme ha obbligato un volo Austrian Airlines da Tel Aviv a Vienna a deviare verso la Bulgaria. In nessun caso è stato trovato materiale esplosivo, ma la persistenza di queste segnalazioni anonime sta diventando un problema strutturale per la gestione del traffico aereo continentale.

Prospettive Future E Reazioni Delle Compagnie Aeree

Le compagnie aeree coinvolte, tra cui Wizz Air e Aer Lingus, hanno sottolineato di collaborare attivamente con le autorità competenti per chiarire le origini di questi allarmi. La Wizz Air ha confermato di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, pur non essendoci state conseguenze fisiche per i passeggeri o l'equipaggio. La Aer Lingus, dal canto suo, ha seguito le indicazioni del governo francese per le procedure di atterraggio di emergenza. Entrambe le compagnie continuano a monitorare la situazione per evitare disservizi futuri e garantire la tranquillità dei viaggiatori.

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La ripetitività di questi eventi sta sollevando preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza aerea sulla possibilità che si tratti di una campagna coordinata di disinformazione o di atti di disturbo. Le autorità italiane, francesi e austriache stanno condividendo le informazioni raccolte per identificare eventuali pattern o responsabili. La comunità internazionale del trasporto aereo sta valutando se siano necessari nuovi protocolli per gestire le minacce anonime, al fine di ridurre l'impatto sulle operazioni quotidiane senza compromettere la sicurezza reale. La giornata del 5 novembre rimane un esempio significativo della vulnerabilità dei sistemi di allerta aerea alle segnalazioni non verificate.