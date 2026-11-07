Allarmi bomba su 35 voli europei: indagati hacker filo-Cremlino

Eurocontrol conferma 35 allarmi bomba tra 3 e 6 novembre su voli europei. Le indagini puntano su gruppi hacker vicini a Mosca, senza prove definitive di coinvolgimento statale.

Le autorità europee di sicurezza aerea stanno conducendo un'indagine intensiva su una serie di minacce bomba anonime che hanno colpito trentaquattro voli nel periodo compreso tra il 3 e il 6 novembre. Questa ondata di comunicazioni fraudolente ha causato cambiamenti di rotta e disagi operativi in diversi scali continentali, generando un'ondata di preoccupazione tra le compagnie aeree e i passeggeri. L'ente di coordinamento del traffico aereo, Eurocontrol, ha confermato la gravità della situazione statisticamente, pur sottolineando che non ci sono stati incidenti fisici o danni agli equipaggiamenti degli aerei durante queste operazioni.

Dettagli Operativi e Tempistiche delle Minacce

I dati forniti dall'organizzazione Eurocontrol delineano un quadro preciso dell'emergenza verificatasi in questi giorni. Nello specifico, sono stati registrati sette allarmi bomba il 3 novembre, quattordici il 5 novembre e altri quattordici, di natura provvisoria, il 6 novembre. Il totale degli eventi coinvolti ammonta a trentacinque, un numero significativo che ha richiesto un rapido adattamento delle procedure di sicurezza da parte dei gestori aeroportuali. Nonostante la frequenza degli incidenti, l'impatto sulla puntualità complessiva dei voli europei è rimasto contenuto, con segnalazioni che hanno interessato appena lo zero virgola zero quattro sette per cento dei circa ventinove mila cinquecento voli effettuati nella rete continentale in quel lasso di tempo.

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Ipotesi Investigative e Collegamenti con la Russia

Secondo quanto riportato dal Financial Times, le agenzie di intelligence europee stanno valutando con crescente attenzione l'ipotesi di un coinvolgimento russo o di gruppi ad esso vicini. I sospetti si concentrano su attivisti filorussi o hacker che opererebbero nell'ambito di quella che viene definita una guerra ibrida, finalizzata a creare disordine e pressione psicologica senza ricorrere alla forza militare diretta. Le modalità linguistiche e tecniche utilizzate nelle email anonime, insieme a precedenti simili, hanno portato alcuni funzionari a considerare questa origine come una delle piste più concrete, anche se al momento non esistono prove sufficienti per attribuire la responsabilità ufficiale a Mosca o ai suoi servizi segreti.

Impatto su Fiumicino e Precedenti in Lituania

Uno degli episodi più rilevanti sotto esame è avvenuto giovedì all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stata ricevuta una minaccia inizialmente attribuita al gruppo ultranazionalista russo Male State. Questo nome è già emerso in passato in contesti simili, come evidenziato da Vidas Ksanas, responsabile della sicurezza degli scali lituani. In Lituania, infatti, numerose minacce erano state inviate da soggetti che dichiaravano appartenenza a questa organizzazione, con un episodio storico risalente all'ottobre duemilaventitré quando oltre millecinquecento falsi allarmi colpirono scuole e asili, suggerendo allora un possibile coinvolgimento di un soggetto statale non identificato pubblicamente.

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Metodi Utilizzati e Tracce Digitali

Gli investigatori europei stanno analizzando con attenzione le tracce digitali lasciate dai mittenti delle email, cercando di collegare gli episodi attraverso indirizzi informatici e modalità operative simili. È stato rilevato che una delle comunicazioni è stata rintracciata in Colombia, mentre molti messaggi erano scritti nella lingua del Paese destinatario, una strategia che mira a rendere le minacce più immediate e credible per i riceventi. In una mail inviata ai media irlandesi, gli autori sostenevano di aver reclutato persone residenti in Europa e di poter utilizzare dispositivi e account informatici compromessi, dichiarazioni che gli investigatori dovranno verificare per stabilire la reale portata della rete di destabilizzazione.

Prospettive Future e Conclusioni dell'Indagine

Le autorità non ritengono, allo stato attuale, che gli autori delle minacce rappresentino un pericolo concreto per la sicurezza fisica dei voli, concentrandosi invece sull'aspetto della disturbo operativo e della percezione di insicurezza. L'indagine resta aperta e, come avvertono le fonti citate dal Financial Times, individuare con certezza i responsabili potrebbe richiedere molto tempo, senza la garanzia di arrivare a una conclusione definitiva. Anche qualora venisse confermata la responsabilità di gruppi filorussi, resterebbe da dimostrare se abbiano agito autonomamente oppure con il sostegno o su indicazione dei servizi di Mosca, lasciando il quadro geopolitico e di sicurezza aerea in uno stato di attesa e monitoraggio continuo.