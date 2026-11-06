Allarmi bomba su voli e media europei: evacuati Rte e Irish Independent

Nuovi allarmi bomba in più Paesi europei, Italia inclusa: un volo Wizz Air è stato deviato su Venezia e sedi di media irlandesi sono state evacuate.

Nuovi allarmi bomba hanno riportato paura in diversi Paesi europei, Italia inclusa. Secondo le informazioni disponibili, le segnalazioni di ordigni esplosivi riguardano ancora una volta gli aerei, ma anche alcuni organi di informazione. Il 6 novembre le minacce sono state registrate in più nazioni, con interventi delle forze dell'ordine e controlli di sicurezza.

Il caso italiano riguarda un volo Wizz Air sulla tratta Praga-Roma. La segnalazione della presenza di un ordigno a bordo sarebbe arrivata tramite una telefonata anonima alla torre di controllo dell'aeroporto di Fiumicino, dove il velivolo doveva atterrare alle 11.

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Voli Wizz Air e Ryanair sotto minaccia

Il volo Wizz Air Praga-Roma è stato deviato su Venezia dopo l'allarme. Nella ricostruzione diffusa, sono scattate le procedure di bonifica predisposte dalla polizia, che hanno seguito il protocollo previsto per questi casi.

Poco prima, un altro allarme aveva riguardato un aereo della compagnia Ryanair in servizio sulla tratta Roma-Lisbona. Il velivolo è atterrato intorno alle 8 all'aeroporto Humberto Delgado della capitale portoghese.

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Secondo quanto riferito, l'allarme è stato ricevuto dalla polizia portoghese, la Psp, attraverso una telefonata effettuata da un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata. Le autorità stanno ora accertando la credibilità della minaccia, senza che al momento siano stati comunicati ulteriori dettagli sull'origine della segnalazione.

Irlanda, evacuate le sedi di Rte e Irish Independent

Il gruppo radiotelevisivo irlandese Rte e il quotidiano Irish Independent hanno evacuato questa mattina le rispettive sedi dopo aver ricevuto via mail una minaccia di bomba. Entrambe le testate hanno dato notizia dell'episodio sui propri siti.

Rte ha precisato che l'evacuazione ha riguardato la sua sede di Dublino. Secondo l'emittente, lo stesso messaggio è stato inviato anche ad altri media in Irlanda e nel Regno Unito, circostanza che colloca la vicenda oltre i confini irlandesi.

Verifiche in corso e prossimi passi

Le forze dell'ordine di Italia, Portogallo e Irlanda stanno verificando la credibilità delle minacce ricevute. Al momento non risultano ordigni confermati, e le indagini proseguono per stabilire chi abbia inviato le segnalazioni e con quali modalità.

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Per i passeggeri dei voli coinvolti, la deviazione e il ritardo nell'atterraggio hanno comportato disagi, mentre per i dipendenti delle redazioni irlandesi l'evacuazione ha interrotto temporaneamente il lavoro. Le autorità hanno indicato che gli accertamenti restano in corso, e gli aggiornamenti dipenderanno dall'esito delle verifiche sulle singole segnalazioni.