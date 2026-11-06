Allarmi bombe aer Lingus: indagini su matrice russa e Muzhskoye gosudarstvo

Indagini in corso sugli allarmi bombe ai voli europei. Ipotesi di collegamento con il gruppo estremista russo Muzhskoye gosudarstvo e segnali da server anonimi.

Il caos nei cieli europei si è concluso poco prima di mezzanotte con l'atterraggio sicuro dei passeggeri del volo Aer Lingus da Dublino a Roma Fiumicino, deviati sulla base militare francese di Evreux-Fauville per un allarme bomba. I viaggiatori sono stati successivamente riprotetti su un nuovo volo diretto a Roma, senza ulteriori intoppi. Nonostante questo lieto fine operativo, la situazione resta altamente critica e complessa, mentre le autorità italiane ed europee iniziano a delineare i contorni di una nuova ondata di minacce digitali che ha paralizzato il trasporto aereo continentale.

Dettagli del caso Aer Lingus

Il velivolo della compagnia aerea Aer Lingus era impegnato nella tratta Dublino-Roma quando ha ricevuto l'ordine di deviazione verso la Francia a seguito di un'ammonizione ricevuta. L'evento ha confermato uno schema già osservato nelle 48 ore precedenti, con un totale di circa venti aerei interessati in tutta Europa. Nel territorio nazionale italiano, gli scali di Milano Linate, Roma Fiumicino e Pescara sono stati coinvolti in questa crisi. L'allerta è scattata nelle prime ore del mattino quando a Roma Fiumicino è giunta un'email con oggetto generico, segnalante una presunta minaccia all'aereo.

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Ipotesi Russia e gruppo estremista

Le indagini stanno orientandosi verso una possibile matrice russa, con particolare attenzione al movimento ultranazionalista Muzhskoye gosudarstvo, fondato dieci anni fa da Vladislav Pozdnyakov. L'identità di questo gruppo, caratterizzato da ideali misogini e omofobi, appare firmata nelle email minatorie, sebbene si valuti che il nome possa essere stato utilizzato come copertura da altri attori. L'email inviata alla società di gestione aeroportuale italiana proveniva da un profilo sospetto intestato a una donna colombiana che lavora nel settore amministrativo di un'azienda sanitaria di Bogotà, creando un apparente paradosso geografico nelle tracce digitali lasciate dagli aggressori.

Risposta di Europol e giustizia italiana

L'Europol ha dichiarato la propria disponibilità a sostenere le autorità nazionali in caso di richiesta formale, confermando l'attivazione di canali di cooperazione internazionale per tracciare i server e gli indirizzi Ip da cui sono transitate le email. Le prime informative verranno trasmesse nelle prossime ore alle Procure competenti in Italia, dove verranno aperti i fascicoli d'indagine non appena ricevuti gli incartamenti tecnici. Si sta analizzando con cautela se vi sia un coordinamento tra questi attacchi digitali e i recenti falsi allarmi che hanno colpito circa 280 scuole in Italia e voli in diversi paesi, escludendo ancora di trarre conclusioni definitive sui collegamenti diretti.

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Dichiarazioni di Guido Crosetto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito con fermezza questi eventi come esempi chiari di guerra sotto soglia, sottolineando come le minacce contro i civili rappresentino un'escalation nell'ibridismo delle moderne conflittualità. La sua dichiarazione riflette la preoccupazione di alto livello governativo riguardo alla sicurezza nazionale e alla stabilità dei trasporti. Le indagini tecniche continuano a scrutinare messaggi arrivati da indirizzi compromessi o servizi anonimizzati come Proton mail, cercando di identificare gli artefici materiali e i mandanti politici o ideologici dietro questa campagna di destabilizzazione.

Posizione di Apostolos Tzitzikostas

Il commissario Ue ai trasporti Apostolos Tzitzikostas ha ribadito che qualsiasi minaccia contro i civili è inaccettabile e che la sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta per l'Unione. Nonostante la gravità degli eventi, Tzitzikostas invita alla prudenza nel collegare automaticamente tutti i episodi segnalati negli ultimi giorni, ricordando che è prematuro stabilire nessi causali definitivi. La fase operativa di gestione del traffico aereo è terminata con il rientro dei voli deviati, ma la fase investigativa e di prevenzione delle future minacce digitalmente mediate è appena iniziata a livello continentale.