Allarmi bombe scuole: la posta arriva da Da Nang e la strategia anti-evacuazione

Nuova ondata di minacce bombola firmate da Mikhail Andropov: origine vietnamita, zero evacuazioni e l'eccezione di Mantova.

Il sistema scolastico italiano è stato nuovamente interessato da una ondata di minacce bomba nella mattina di lunedì 16 novembre, con centinaia di istituti colpiti da email provenienti dall'estero. Gli specialisti della Polizia Postale hanno identificato l'origine tecnica dei messaggi, risalendo a un account collegato a un centro di ricerca universitario nella città vietnamita di Da Nang, segnando il terzo episodio di questa specifica campagna in pochi giorni.

L'origine vietnamita delle email minatorie

Le analisi tecniche condotte dagli esperti di cybersecurity hanno permesso di tracciare l'indirizzo di partenza dei messaggi, identificato come academic.affairs3@vnuk.udn. Questo dominio è riconducibile a un'istituzione accademica situata a Da Nang, in Vietnam. L'obiettivo delle indagini delle Forze di Polizia è stabilire la reale catena di trasmissione dei dati, verificando se il server dell'ateneo asiatico sia stato effettivamente violato da hacker che lo utilizzano come ponte per nascondere le proprie tracce, oppure se gli autori abbiano impiegato reti VPN sofisticate per mascherare il vero indirizzo IP di origine.

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La firma digitale apposta in calce alle comunicazioni ripropone le iniziali M.A., associate al nome di fantasia Mikhail Andropov, un soggetto ormai noto alle autorità per essere dietro le precedenti ondate di email bombing verificatesi l'11 e il 12 novembre. Questa nuova serie di attacchi rappresenta una persistente minaccia informatica che cerca di destabilizzare la quotidianità didattica, sfruttando la visibilità mediatica delle istituzioni scolastiche per amplificare l'impatto psicologico delle minacce diffuse su vasta scala.

Contenuto esplicito e reati per procurato allarme

Il testo delle email inviate oggi presenta un linguaggio particolarmente aggressivo che supera la semplicità dei messaggi precedenti, introducendo dettagli specifici e macabri per aumentare il senso di pericolo immediato tra dirigenti e personale. I messaggi segnalano un'inadempienza alle richieste degli aggressori, affermando che è stato ricevuto l'incarico di piazzare un ordigno esplosivo nell'edificio, con l'intenzione di farlo detonare entro 40 minuti dall'invio della comunicazione.

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Oltre alla minaccia dell'esplosivo, il contenuto include riferimenti inquietanti a una presunta contaminazione chimica delle provviste. Gli autori dichiarano di aver reclutato un dipendente della mensa, il quale avrebbe mescolato al cibo e alle scorte alimentari una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio, con l'obiettivo di causare vittime tra il personale e gli studenti. La chiusura del messaggio, firmata da Mikhail Andropov, ribalta la responsabilità morale sull'istituzione, sostenendo che tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla coscienza dei dirigenti scolastici.

Queste dichiarazioni integrano i fascicoli già aperti dalle Procure di Milano e Roma, in particolare dai magistrati dell'antiterrorismo, che stanno procedendo per i reati di procurato allarme e minacce aggravate. Le indagini mirano non solo a identificare gli autori materiali degli invii, ma anche a ricostruire l'intera architettura digitale utilizzata per orchestrare questa coordinata campagna di intimidazione contro il sistema educativo nazionale.

La linea guida del Ministero: zero evacuazioni automatiche

Nonostante la gravità apparente dei contenuti testuali, in nessuna delle città colpite dall'allarme di oggi, tra cui Lazio, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, è stato effettuato lo sgombero degli edifici scolastici. Questa decisione strategica risponde alle precise linee guida diramate dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il quale ha fornito al Viminale istruzioni chiare per fronteggiare la serialità di questi attacchi informatici e impedire la paralisi quotidiana dell'attività didattica causata da evacuazioni preventive.

La circolare del Ministero stabilisce che qualsiasi minaccia con un carattere manifestamente seriale, ovvero messaggi identici o analoghi con la stessa provenienza e inviati indiscriminatamente a una moltitudine di destinatari, deve essere classificata come inattendibile. L'autorità competente ha chiarito che, in assenza di riscontri oggettivi o di elementi di rischio specifici riferiti al singolo plesso, come il rinvenimento fisico di pacchi o oggetti sospetti, non scatta alcun automatismo di evacuazione, privilegiando la continuità formativa sulla reazione allarmistica.

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Eccezioni sul campo e impatti territoriali specifici

Sebbene la linea guida nazionale sconsigli lo sgombero, la tensione accumulata negli ultimi giorni ha portato alcuni dirigenti scolastici a valutare la massima prudenza, adottando decisioni autonome. È accaduto questa mattina nella scuola elementare Ippolito Nievo di Mantova, dove la preside ha disposto l'evacuazione dell'edificio, facendo uscire 299 studenti e 30 insegnanti, motivando la scelta con l'attivazione del segnale di intrusione rilevato dal pomeriggio di venerdì e con la volontà di non correre rischi dopo la recente ondata di minacce.

Nel territorio del Lazio, diverse scuole di Roma hanno ricevuto il messaggio nella tarda mattinata, innescando immediate verifiche di Polizia e Carabinieri senza procedere all'abbandono degli edifici. Nella provincia di Torino e nelle sue vicinanze, dove i giorni precedenti avevano visto il coinvolgimento di 463 istituti, le segnalazioni sono giunte a Questura e Carabinieri, con un monitoraggio caso per caso per garantire la sicurezza senza interruzione delle lezioni.

Infine, l'allarme ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia, interessando un istituto a Tolmezzo, in provincia di Udine, e alcune scuole nel Pordenonese. Anche in questo caso, le forze dell'ordine stanno monitorando la situazione con attenzione, confermando che la strategia nazionale di contenimento del panico attraverso la non-evacuazione seriale rimane l'approccio privilegiato, salvo emergenze concrete e verificate sul campo da personale specializzato.