Il governo messicano ha annunciato con decisione che processerà Fausto Isidro Meza Flores, noto agli occhi del pubblico e delle forze dell'ordine come il boss della droga El Chapo Isidro, all'interno del proprio territorio nazionale.

Questa scelta rappresenta un atto di sovranità giuridica che si pone in netto contrasto con la richiesta formale di estradizione avanzata dal governo degli Stati Uniti, creando così un potenziale punto di frizione significativo nelle già complesse e delicate relazioni diplomatiche tra i due paesi vicini. L'annuncio ufficiale è stato dato da un alto funzionario messicano nel corso della giornata di lunedì, confermando che nonostante le pressioni internazionali e gli accordi双边 precedentemente stabiliti, la giustizia locale prenderà la sua strada.

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Il ministro della Sicurezza Omar Garcia Harfuch aveva inizialmente confermato che Washington aveva espresso la sua volontà di vedere il criminale consegnato agli Stati Uniti, sottolineando la gravità delle accuse che lo riguardano. Tuttavia, la risposta della procuratrice generale Ernestina Godoy è stata inequivocabile e ferma: il Messico non intende rinunciare alla sua giurisdizione e intende portare il processo a casa, dimostrando una nuova postura assertiva nella lotta contro il crimine organizzato.