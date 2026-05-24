Allegra Gucci: 'Era come pagare un riscatto: chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato'

Allegra Gucci ha commentato l'accordo siglato tra le sue sorelle e la madre Patrizia Reggiani tre anni fa, in cui le figlie di Maurizio Gucci dovevano corrispondere alla madre nonostante fosse stata proprio lei mandante del delitto, per un debito che ricadeva sulle loro spalle in quanto eredi dell'assassinato.

Allegra Gucci e l'accordo da 3,9 milioni di euro con la madre Patrizia Reggiani : 'È stato come pagare un riscatto: chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato' La precisazione dell'erede di Maurizio Gucci in una nota affidata ai social: l'amarezza, la frustrazione, le dure parole scelte per ripercorrere una battaglia legale lunga venti anni Il fatto che la cifra pagata sia circa un decimo di quella dovuta?

È dipeso dalla compensazione con il danno subito dalle sorelle: 'il risarcimento per aver perso il padre per mano della madre' Ma 'nessuno - si sfoga ancora Allegra Gucci - ha detto che dietro quei 3,9 milioni di euro ci siano vent'anni di provvedimenti, di udienze, di atti giudiziari, di spese legali in Italia e in Svizzera, di notti in cui due donne hanno dovuto fare i conti con il fatto che lo Stato le stava consegnando alla mercè di chi aveva ordinato la morte di loro padr





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