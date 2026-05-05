Head Topics

Allegri difende Jashari: 'Valutazione a 360 gradi, il ragazzo ha grandi potenzialità'

Calcio News

Allegri difende Jashari: 'Valutazione a 360 gradi, il ragazzo ha grandi potenzialità'
MilanJashariAllegri
📆5/5/2026 4:29 PM
📰Gazzetta_it
149 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 98% · Publisher: 65%

Massimiliano Allegri interviene in difesa di Ardon Jashari, sottolineando l'importanza di una valutazione complessiva del giocatore e le sue potenzialità. Analisi della stagione difficile dello svizzero al Milan, tra infortunio, concorrenza e aspettative.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha recentemente sottolineato l'importanza di una valutazione a 360 gradi dei giocatori, andando oltre le singole prestazioni positive o negative. Secondo Allegri , esistono valori assoluti che non cambiano, e questa filosofia si applica a tutti i calciatori.

In particolare, ha elogiato Ardon Jashari, definendolo un investimento importante per il Milan, nonostante le difficoltà incontrate dopo l'infortunio e la limitata opportunità di giocare con continuità. Jashari, arrivato dal Bruges per una cifra considerevole, ha dimostrato di possedere qualità tecniche e una visione di gioco notevoli, come evidenziato dal lancio che ha portato al gol di Leao contro il Como.

Tuttavia, la sua stagione è stata segnata da un infortunio al perone e dalla concorrenza di Luka Modric, che ne hanno limitato il tempo di gioco e la possibilità di esprimersi al meglio. La partita contro il Sassuolo è stata particolarmente difficile per Jashari, che ha faticato a trovare il suo ritmo e a impattare positivamente sulla squadra.

Nonostante le critiche, è importante ricordare che Jashari è un giocatore giovane e con ampi margini di miglioramento, capace di ricoprire diverse posizioni a centrocampo. La sua decisione di mettersi fuori rosa per forzare il trasferimento al Milan dimostra la sua determinazione e il suo desiderio di giocare in un club prestigioso.

Allegri ha sottolineato che Jashari deve ritrovare la costanza e la fiducia in se stesso che lo avevano contraddistinto al Bruges, e che il ritorno di Modric a Milanello potrebbe essergli d'aiuto per crescere e migliorare. Nonostante le statistiche non siano ancora brillanti, con 553 minuti giocati in campionato e una media voto di 5,6, Jashari ha le potenzialità per diventare un giocatore importante per il Milan del futuro.

La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e la sua mentalità positiva sono qualità preziose che potrebbero fare la differenza nel lungo termine. È fondamentale, quindi, non giudicare Jashari sulla base di una singola partita o di una stagione difficile, ma valutarlo nel suo complesso, tenendo conto delle sue qualità e del suo potenziale. L'investimento del Milan su Jashari è stato significativo, e la società si aspetta che il giocatore riesca a giustificare la fiducia riposta in lui.

Con il giusto supporto e la giusta opportunità, Jashari potrebbe dimostrare di essere un acquisto azzeccato e un elemento chiave per il centrocampo rossonero. La sua storia è quella di un giovane talento che ha affrontato delle difficoltà, ma che non si è arreso e che è determinato a raggiungere i suoi obiettivi. La sua capacità di superare gli ostacoli e di imparare dai propri errori sarà fondamentale per il suo successo al Milan.

Il ritorno di Modric, un giocatore esperto e di grande valore, potrebbe essere un'opportunità preziosa per Jashari per crescere e migliorare, imparando dai consigli e dall'esperienza del campione croato. La sua integrazione nel gruppo e la sua capacità di adattarsi al gioco del Milan saranno determinanti per il suo futuro. La fiducia di Allegri e della società è un segnale importante, che dimostra la convinzione che Jashari possa diventare un giocatore importante per il Milan

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gazzetta_it /  🏆 20. in İT

Milan Jashari Allegri Calcio Serie A Mercato Modric Bruges Infortunio Valutazione

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Milan, Allegri non si abbatte: 'Domenica storta, ma il destino è ancora nelle nostre mani'Milan, Allegri non si abbatte: 'Domenica storta, ma il destino è ancora nelle nostre mani'Dopo il ko per 2-0 contro il Sassuolo, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Milan TV, senza nascondere le difficoltà ma invitando a reagire
Read more »

Milan, Allegri durissimo: 'Senza Champions buttiamo via un lavoro di 10 mesi'Milan, Allegri durissimo: 'Senza Champions buttiamo via un lavoro di 10 mesi'Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri analizza così in sala stampa il ko rimediato oggi in casa del Sassuolo: 'Se abbiamo la maturità per la Champions? La maturità lo vedremo, se raggiungeremo
Read more »

Bologna, Dall’Ara affamato ma l’attacco resta a digiuno: 360’ senza esultareBologna, Dall’Ara affamato ma l’attacco resta a digiuno: 360’ senza esultareIl problema non è stato il caldo. E probabilmente non è stato nemmeno il campo “allentato”. Il problema è nella testa. Il giorno dopo lo 0-0 tra Bologna e Cagliari lascia una sensazione più pe
Read more »

Fiorentina, Vanoli sul futuro: 'Si faranno valutazioni a 360°. Sarei felice di continuare il percorso'Fiorentina, Vanoli sul futuro: 'Si faranno valutazioni a 360°. Sarei felice di continuare il percorso'Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ai microfoni di Sky, commenta il ko dei viola per 4-0 contro la Roma. Sulla partita 'Abbiamo approcciato bene ma dopo il gol ci siamo completamente spenti an
Read more »

Marte, due panorami a 360 gradi raccontano la storia del pianeta VIDEOMarte, due panorami a 360 gradi raccontano la storia del pianeta VIDEODue incredibili viste panoramiche a 360 gradi di Marte, riprese dai rover Perseverance e Curiosity della Nasa, fanno luce su due capitoli distinti della storia del Pianeta Rosso (ANSA)
Read more »

Jashari bocciato, Allegri cambia tutto per Milan-Atalanta: Ricci o Fofana in regia e Loftus-Cheek da mezzala, come cambia il centrocampoJashari bocciato, Allegri cambia tutto per Milan-Atalanta: Ricci o Fofana in regia e Loftus-Cheek da mezzala, come cambia il centrocampoDopo il flop col Sassuolo il Milan ridisegna il centrocampo: Loftus-Cheek verso una maglia da titolare, riflessioni sulla mediana
Read more »



Render Time: 2026-05-05 19:29:25