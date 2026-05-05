Allegri difende Jashari: 'Valutazione a 360 gradi, il ragazzo ha grandi potenzialità'

Massimiliano Allegri interviene in difesa di Ardon Jashari, sottolineando l'importanza di una valutazione complessiva del giocatore e le sue potenzialità. Analisi della stagione difficile dello svizzero al Milan, tra infortunio, concorrenza e aspettative.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha recentemente sottolineato l'importanza di una valutazione a 360 gradi dei giocatori, andando oltre le singole prestazioni positive o negative. Secondo Allegri , esistono valori assoluti che non cambiano, e questa filosofia si applica a tutti i calciatori.

In particolare, ha elogiato Ardon Jashari, definendolo un investimento importante per il Milan, nonostante le difficoltà incontrate dopo l'infortunio e la limitata opportunità di giocare con continuità. Jashari, arrivato dal Bruges per una cifra considerevole, ha dimostrato di possedere qualità tecniche e una visione di gioco notevoli, come evidenziato dal lancio che ha portato al gol di Leao contro il Como.

Tuttavia, la sua stagione è stata segnata da un infortunio al perone e dalla concorrenza di Luka Modric, che ne hanno limitato il tempo di gioco e la possibilità di esprimersi al meglio. La partita contro il Sassuolo è stata particolarmente difficile per Jashari, che ha faticato a trovare il suo ritmo e a impattare positivamente sulla squadra.

Nonostante le critiche, è importante ricordare che Jashari è un giocatore giovane e con ampi margini di miglioramento, capace di ricoprire diverse posizioni a centrocampo. La sua decisione di mettersi fuori rosa per forzare il trasferimento al Milan dimostra la sua determinazione e il suo desiderio di giocare in un club prestigioso.

Allegri ha sottolineato che Jashari deve ritrovare la costanza e la fiducia in se stesso che lo avevano contraddistinto al Bruges, e che il ritorno di Modric a Milanello potrebbe essergli d'aiuto per crescere e migliorare. Nonostante le statistiche non siano ancora brillanti, con 553 minuti giocati in campionato e una media voto di 5,6, Jashari ha le potenzialità per diventare un giocatore importante per il Milan del futuro.

La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e la sua mentalità positiva sono qualità preziose che potrebbero fare la differenza nel lungo termine. È fondamentale, quindi, non giudicare Jashari sulla base di una singola partita o di una stagione difficile, ma valutarlo nel suo complesso, tenendo conto delle sue qualità e del suo potenziale. L'investimento del Milan su Jashari è stato significativo, e la società si aspetta che il giocatore riesca a giustificare la fiducia riposta in lui.

Con il giusto supporto e la giusta opportunità, Jashari potrebbe dimostrare di essere un acquisto azzeccato e un elemento chiave per il centrocampo rossonero. La sua storia è quella di un giovane talento che ha affrontato delle difficoltà, ma che non si è arreso e che è determinato a raggiungere i suoi obiettivi. La sua capacità di superare gli ostacoli e di imparare dai propri errori sarà fondamentale per il suo successo al Milan.

Il ritorno di Modric, un giocatore esperto e di grande valore, potrebbe essere un'opportunità preziosa per Jashari per crescere e migliorare, imparando dai consigli e dall'esperienza del campione croato. La sua integrazione nel gruppo e la sua capacità di adattarsi al gioco del Milan saranno determinanti per il suo futuro. La fiducia di Allegri e della società è un segnale importante, che dimostra la convinzione che Jashari possa diventare un giocatore importante per il Milan





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