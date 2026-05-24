Allegri: il mio futuro è incerto dopo la sconfitta contro il Cagliari

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la sconfitta contro il Cagliari e ha detto che il suo futuro è incerto.

Il tecnico del Milan , Massimiliano Allegri , ha commentato la sconfitta contro il Cagliari , che ha costato la qualificazione della squadra alla prossima Champions League . Il tecnico ha detto di essere dispiaciuto e arrabbiato per la sconfitta, e ha aggiunto che il suo futuro è incerto.

La squadra ha subito sei sconfitte nelle ultime dieci partite di campionato e il tecnico ha detto che è necessario essere lucidi nel valutare tutta l'annata. Ha anche detto che il motivo della sconfitta non lo sa, ma che è sicuro che la squadra abbia sbagliato qualcosa. Il tecnico ha aggiunto che il pensiero va solo al risultato in questo momento e che dovranno essere fatte valutazioni su tutta l'annata





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