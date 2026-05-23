Allegri: “La partita ’è l’unico spunto per il futuro”

L'allenatore del Milan ha parlarè della partita contro il Cagliari nella leggenda della Serie A 2025/2026, difendendo la squadra prima di convocare i giocatori per la sfida decisiva

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore rossonero alla vigilia di Milan - Cagliari , ultima gara della Serie A 2025/2026 e match fondamentale per il Diavolo per la qualificazione alla Champions League .

Domenica alle 20:45 il Milan affronterá il Cagliari a San Siro nell’ultima giornata di Serie A, in una sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la vittoria contro il Genoa, i rossoneri sono padroni del proprio destino: con un successo otterrebbero matematicamente il ritorno nella massima competizione europea. L’allenatore ha parlato della partita per approfittare degli svanti calhi in casa nelle ultime tre partite. Ìtornare a vincere in casa?

Il ritmo del 2026 è tragico, in casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto un punto. Domani l’obiettivo è lè, vicino, e dobbiamo fare in modo di prenderlo. Altrimenti domani sera non sarè stata una bella serata. Affronteremo il Cagliari con grande rispetto, hanno fatto una bella stagione e sono contento, a Cagliari sono molto legato. on sono una questione di persone, ma di results di domani sera.

Puramente di results, non cè un futuro. Champions chiave per il mio futuro? Credo che il futuro è domani, è la partita è la più importante per tutti. Ci sarè lo stadio pieno, una vittoria dovrç essere un ringraziamento per i tifosi che ci sono stati vicini per tutto l’anno, anche nei momenti difficili.

Sarè 100 minuti difficili e con molte pressioni, ma dovremo avere serenitá. Stanno tutti bene, abbiamo tutti a disposizione. Ci sarè bisogno di tutti, probabile che la partita si decida nell’ultima mezz’ora. Dovremo prendere decisioni in fretta, maQuestioni spariscono nell’aria delle emozioni. chi si fida?

Laanza di tutto è la società, una società forte riesce a far lavorare meglio tutti ed è più facile arrivare ai risultati. La propietà è rimasta sempre di fianco alla squadra, nell’ultimo periodo ha capito l’importanza e ci è stata ancora più vicina. Le parole sulla seconda stella? Devono essere da stimolo per tutto il Milan.

Il Milan è a un passo dalla seconda stella. Il primo passo è chiudere nel migliori dei modi la stagione, poi cominciare la prossima con ancora più ambizione





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