Allegri: soddisfazione per la reazione dei giocatori, fiducia nel gruppo e la famiglia come priorità

Dopo la partita contro il Bologna, l'allenatore di Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha espresso soddisfazione per la reazione dei suoi giocatori, sottolineando che hanno dato il massimo in campo. Ha anche sottolineato l'importanza di continuare a lavorare per migliorare e di non smettere di lottare per i successi. Allegri ha anche espresso la sua fiducia nel gruppo di giocatori, affermando che sono pronti a ripartire da zero per la prossima stagione.

Dopo il 3-3 di oggi contro il Bologna al Dall’Ara, l'allenatore di Juventus , Massimiliano Allegri , ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha espresso soddisfazione per la reazione dei suoi giocatori, sottolineando che hanno dato il massimo in campo.

Ha anche sottolineato l'importanza di continuare a lavorare per migliorare e di non smettere di lottare per i successi. Allegri ha anche espresso la sua fiducia nel gruppo di giocatori, affermando che sono pronti a ripartire da zero per la prossima stagione. Allegri ha anche parlato del Mondiale, dichiarando che la sua famiglia è la sua priorità. Ha anche parlato della sua esperienza in Turchia, dove si è allenato con il suo nuovo club.

Allegri ha anche parlato del suo futuro, affermando che è ancora in fase di valutazione





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