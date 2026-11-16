Allenatore di calcio arrestato Napoli: violenze su minore in auto

Arresto dell'allenatore di calcio quarantottenne a Napoli per abusi su tredicenne durante i tragitti scolastici. Custodia cautelare in carcere confermata dal tribunale.

Un cinquantottenne, identificato come un allenatore di calcio attivo nella città di Napoli, è stato posto sotto custodia cautelare in carcere. La misura è stata eseguita dagli agenti della polizia giudiziaria su ordine diretto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. L'arresto conclude un ciclo investigativo avviato dopo la formale denuncia presentata ad agosto dai genitori del minore coinvolto nei fatti.

Dettagli degli abusi durante i tragitti

Le indagini hanno ricostruito una dinamica precisa e ripetitiva nel tempo. Gli episodi di violenza si sarebbero verificati in modo sistematico mentre l'indagato accompagnava il giovane quattordicenne ai propri impegni sportivi. L'assalito è stato descritto come un tredicenne all'epoca dei fatti, vittima di un contesto di isolamento creato artificialmente dall'adulto.

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La condotta criminoso è stata agevolata dalla presenza esclusiva dei due soggetti all'interno dell'automobile privata dell'allenatore. I tragitti di andata e ritorno dalla scuola calcistica sono diventati la scena principale dei soprusi. Gli inquirenti hanno raccolto indizi gravi e concordanti che imputano all'uomo reiterati toccamenti nelle parti intime della vittima.

Posizione delle parti e misure restrittive

La richiesta di custodia cautelare in carcere ha ottenuto il visto del magistrato competente dopo una valutazione attenta degli indizi. La gravità dei fatti emerge chiaramente dalla natura sessuale delle condotte e dalla posizione di fiducia che l'allenatore ricoprava verso il minore. L'età della vittima, di tredici anni, configura una circostanza aggravante particolarmente rilevante nel quadro normativo.

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L'indagato ha quarantotto anni e lavorava come istruiente tecnico nel settore giovanile. La sua posizione è stata formalizzata con l'emissione dell'ordinanza di custodia. La detenzione preventiva è stata applicata in via immediata per garantire la sicurezza della collettività e impedire possibili alterazioni delle prove o minacce ai testimoni.

Impatto sociale e prossimi sviluppi

La situazione ha generato allarme nel circuito sportivo locale e tra le famiglie degli atleti. Le forze dell'ordine hanno annunciato che gli accertamenti non sono conclusi. È in corso un'indagine estesa per verificare se vi siano altri giovani allievi che abbiano subito analoghi abusi dallo stesso professionista.

Questa fase di approfondimento mira a individuare eventuali altre vittime che non hanno ancora fatto la propria comparsa. La polizia sta analizzando i registri degli allenamenti e incrociando i dati dei trasporti per mappare tutti gli spostamenti possibili. L'obiettivo è assicurarsi che la giustizia possa estendere la propria azione a tutti i casi verificatisi.

La comunità sportiva napoletana attende gli sviluppi processuali con grande attenzione. La condanna dell'allenatore rappresenterà un punto di riferimento per la tutela dei minori nello sport. Il Tribunale di Napoli continuerà a seguire le indagini per garantire che ogni forma di maltrattamento venga punita secondo la legge.