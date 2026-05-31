Con il contratto in scadenza nel 2027, un allenatore di 52 anni potrebbe cambiare aria. In Toscana si cerca un sostituto, mentre Pecchia, con esperienza nella seconda divisione, è in vantaggio nella corsa alla panchina del Pisa. Intanto, l'entusiasmo per il Mondiale cresce con Brasile e Italia tra le favorite.
Un allenatore di 52 anni originario di Formia potrebbe lasciare la sua squadra despite having a contract until 2027. In Toscana, there are only a few days left to understand who will take his place.
The ideal name to guide the team next year is Pecchia, who has extensive experience and has achieved significant goals in the second division, including three promotions with Verona in 2017, Cremonese in 2022, and Parma in 2024. In the race for the Pisa bench, Pecchia is currently in a strong position.
Meanwhile, the excitement for the World Cup is growing, with Brazil being the current champion and Italy winning in 2006. Calciomercato.it is the flagship product of Web 365 Srl, a new media publisher specializing in the creation and development of sports-themed websites, but not limited to that. The company is always attentive to technological innovations
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