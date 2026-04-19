Allenatore soddisfatto: "La strada è quella giusta, la mentalità è vincente"

L'allenatore esprime ottimismo per il finale di stagione, elogiando la crescita della squadra e la solidità del modello Atalanta, con la convinzione che possa essere replicato altrove. Nonostante un inizio in salita, la determinazione e la capacità di reagire alle difficoltà sono i punti di forza che guidano la squadra verso nuovi obiettivi.

L'allenatore ha espresso grande soddisfazione per le recenti prestazioni della sua squadra, sottolineando come il gruppo stia seguendo la strada giusta per ottenere risultati concreti. Nonostante un inizio di stagione con qualche difficoltà, la squadra ha saputo reagire con grande carattere, dimostrando una crescita costante.

La mentalità vincente e la determinazione sono gli ingredienti chiave che permettono di affrontare al meglio il finale di campionato, con l'obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi. "Ce la giocheremo fino alla fine. Proveremo a prendere qualcuna lì davanti. Sulla prestazione, sono molto soddisfatto. Veniamo da due ottime prestazioni, abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo: prendo il lato positivo e sono soddisfatto. La strada è quella giusta, che porta ai punti. Affronteremo questo finale con grande entusiasmo". Parlando del modello Atalanta, l'allenatore si è detto convinto che possa essere replicato altrove, pur riconoscendo le peculiarità che rendono la società bergamasca un esempio virtuoso. La lungimiranza, l'attenzione al settore giovanile e la cura dei dettagli sono elementi fondamentali che caratterizzano il successo della Dea. "Non conosco le dinamiche qui a Roma, ma penso sia replicabile. L'Atalanta crede in ciò che fa, è lungimirante, cura tanto le giovanili. Sono attenti ai dettagli, è un piacere lavorare per loro. Poi, per le altre piazze non so. Sono felice di essere qui". La sua permanenza a Bergamo è stata un percorso di crescita significativa, che gli ha permesso di maturare ulteriormente come tecnico. Nonostante le occasioni perse all'inizio, l'esperienza accumulata è considerata preziosa e fondamentale per il suo sviluppo professionale. L'allenatore ha ammesso che la partenza con uno svantaggio iniziale è stata un peccato, ma ha anche riconosciuto che senza quelle difficoltà iniziali, forse non si sarebbe trovato nella posizione attuale. La squadra ha compiuto una vera e propria scalata, superando ostacoli e dimostrando resilienza. La sconfitta subita contro la Juventus, seppur dolorosa, non deve scoraggiare la squadra, che continua a dare il massimo in ogni partita. La forza del gruppo sta nella capacità di non mollare mai e di lottare fino all'ultimo minuto. "Sì, mi dispiace essere partito con l'handicap. Ma se l'Atalanta fosse andata bene, magari non sarei qui. Abbiamo fatto una grande scalata. Quando perdi una gara come quella contro la Juve, ti cade un po' il mondo addosso, ma non dobbiamo mollare. La squadra sta dando tutto e lo farà fino all'ultimo"





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atalanta Allenatore Serie A Prestazioni Mentalità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Victoria Beckham rompe il silenzio: un amore materno senza confini nonostante le tensioni familiariVictoria Beckham affronta per la prima volta le voci di una frattura con il figlio Brooklyn, esprimendo il suo profondo desiderio di essere una madre presente e amorevole. Pur evitando dettagli controversi, ribadisce l'importanza del legame familiare, sottolineando i trent'anni di esposizione mediatica vissuti nel segno della protezione dei propri figli. Le sue parole cercano un punto di equilibrio tra privacy e la necessità di chiarire la sua posizione di genitore, a fronte di recenti dichiarazioni del figlio che hanno acceso i riflettori su presunte interferenze familiari.

Read more »

La pazzesca idea di Paolo Sorrentino, 'vuole girare un film su un ex allenatore del Napoli'Il regista, vincitore del Premio Oscar nel 2014, sarebbe interessato a raccontare la storia del tecnico

Read more »

L'allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovac... (ANSA)

Read more »

Parma, Cuesta: 'Grande orgoglio per il risultato ottenuto nonostante le difficoltà'17.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Carlos Cuesta, allenatore del Parma, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella trentatreesima giornata di Serie A. Segui la dire

Read more »

Allenatore deluso: la sconfitta con il Torino e le scelte per il futuroL'allenatore, visibilmente deluso dal ko contro il Torino, analizza le ragioni della sconfitta, soprattutto per i primi dieci minuti del secondo tempo. Valuta le possibili scelte tattiche e la formazione in vista della prossima partita, tenendo conto di qualche acciacco in attacco e delle prestazioni dei singoli giocatori.

Read more »

Misterioso futuro al Napoli: allenatore deluso dalle speculazioniDopo la sconfitta contro la Lazio, l'allenatore del Napoli esprime rammarico per le continue speculazioni sul suo futuro e sulla squadra, definendole dannose e irrispettose verso i giocatori che hanno contribuito ai successi del club.

Read more »