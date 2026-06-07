Allergie in aumento: immunoterapia e farmaci biologici rivoluzionano la cura di rinite, asma e dermatite

Un approfondimento sulle patologie allergiche in crescita, sulle nuove terapie e sui costi sanitari e sociali. Focus su immunoterapia e farmaci biologici per asma severo.
Rinite , asma e dermatite sono patologie in costante aumento nella popolazione, spesso concomitanti e con sintomi che tendono a peggiorare nel tempo. L'immunoterapia e i farmaci biologici rappresentano oggi opzioni terapeutiche avanzate per gestire queste condizioni.
I dati indicano un incremento del 20% dei casi di rinite e asma nell'ultimo decennio, anche a causa dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici, che hanno prolungato la stagione dei pollini di 20-30 giorni rispetto agli anni '90. Le conseguenze sono rilevanti: 1,5 milioni di accessi annuali dai medici di famiglia per problematiche allergiche, oltre 70.000 ricoveri ospedalieri per asma e complicanze respiratorie, e costi indiretti stimati in 3 miliardi di euro per assenze dal lavoro e ridotta produttività.
Esiste una piramide epidemiologica delle malattie allergiche: alla base si trovano le patologie più diffuse come asma, rinite allergica, dermatite atopica e congiuntivite; salendo vi sono le allergie alimentari, ai farmaci e ai veleni di insetti; al vertice si collocano forme rare e gravi come l'anafilassi idiopatica e la mastocitosi sistemica indolente. L'80-90% dei pazienti asmatici presenta forme lievi o moderate, ma il restante 10% circa, affetto da asma severa, assorbe il 90% della spesa totale dedicata a questa malattia.
Oggi disponiamo di un ventaglio ampio di terapie: dagli antistaminici e corticosteroidi, all'immunoterapia specifica (il cosiddetto vaccino per le allergie) che addestra il sistema immunitario a tollerare l'allergene, fino ai farmaci biologici riservati alle forme più gravi. L'immunoterapia può essere somministrata sotto forma di compresse o gocce sublinguali, adatte anche ai bambini a partire dai tre anni, e rappresenta un trattamento prezioso perché modifica la storia naturale della malattia allergica.
La cosiddetta 'marcia allergica' spesso inizia molto precocemente, tra 0 e 2 anni, tipicamente con la dermatite atopica, per poi evolvere verso rinite e asma. È un errore comune, per i genitori, ritenere che un'allergia diagnosticata nell'infanzia possa risolversi spontaneamente con la crescita: in realtà, senza un trattamento adeguato, il quadro tende a peggiorare. I farmaci biologici, anticorpi monoclonali che bloccano le vie molecolari alla base della reazione allergica, hanno rivoluzionato la gestione dell'asma severa.
Principali molecole utilizzate sono mepolizumab, tezepelumab e benralizumab. Questi farmaci, 'cuciti' su misura per il paziente, sono accessibili solo mediante prescrizione di centri specialistici di allergologia o pneumologia e hanno consentito, a molti pazienti dopo anni di sofferenza, la scomparsa dei sintomi respiratori, il recupero del Sense of smell e l'eliminazione della necessità di assumere corticosteroidi sistemici, farmaci efficaci ma con numerosi effetti collaterali.
La diagnosi delle allergie si basa su test cutanei (prick test) e su esami ematici (ricerca di IgE specifiche). Il prick test consiste nell'applicare una goccia di estratto allergenico sulla cute, solitamente dell'avambraccio, e nel fare una lieve puntura: se compare un pomfo rosso entro 15-20 minuti, il test è positivo. I test epicutanei (patch test) consistono nell'applicare cerotti con sostanze sospette sulla schiena per 48 ore, per valutare eventuali dermatiti da contatto.
Infine, il test di esposizione orale o inalatorio, riservato ai casi dubbi (soprattutto per allergie alimentari o ai farmaci), prevede la somministrazione controllata di dosi minime della sostanza sospetta in ambiente protetto e sotto stretto monitoraggio medico. Questi esami sono fondamentali per identificare con precisione l'allergene e personalizzare il percorso terapeutico, che può includere l'evitamento dell'allergene, la terapia farmacologica e, quando indicato, l'immunoterapia specifica
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