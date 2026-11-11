L'allerta bomba destinata alle scuole italiane si è dimostrata falsa, ma ha causato evacuazioni di migliaia di istituti e un'intensa riunione politica ad oggi.

L'emergenza segnata da un' allerta bomba inviata a centinaia di istituti scolastici, tra cui la scuola primaria Santa Caterina di Siena, provocò la chiusura di migliaia di aule e lo sciopero di evacuazione tra le città di Torino, Catania e altre. L'invio della mail, con oggetto "Avviso di pericolo", stimolò controlli in forze di polizia, ma i test sull'acqua, il materiale esplosivo e i ricostruiti componenti di sicurezza restavano negativi.

Allerta bomba scuole

L'allerta fu dichiarata falsa dal Ministero dell'Istruzione, che confermò che il 2 novembre una mail simile aveva già inviato ipotesi di ordigni alle scuole e aveva esacerbato una possibile crisi. Nonostante ciò, le scuole stavano per aprire regolarmente il 12 novembre, come autorizzato dal Dipartimento dell'Istruzione.

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Reazione politica ad un incubo virtuale

Lo stesso giorno i leader dell'opposizione, sia democristiani che giustizia del Pd, si unirono in un incontro d'urgenza a Palazzo Chigi per condividere le informazioni a disposizione e valutare la strategia di mitigazione. Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, portarono i dati di sicurezza militare per individuare eventuali punti vulnerabili nelle scuole e nelle infrastrutture di trasporto.

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Impatto della falsa allerta

La falsa allerta ha avuto ripercussioni concrete su più fronti: insegnanti, studenti e famiglie hanno perso tempo in incontri di emergenza, le scuole hanno sostenuto costi extra per la pulizia e le concordate di sicurezza, e le autorità hanno dovuto gestire l'attenzione mediatica e la frustrazione del pubblico. Inoltre, la minaccia diffuse anche tra i voli nazionali, con diversi aerei pointing a squillare a seguito di comunicazioni falsificanti. La situazione ha contribuito alla tensione complessiva tra l'Italia e altri paesi europei, che condividono preoccupazione per hacking e minacce ibride.

Prossimi passi e vigilanza continuativa

Lo scenario prossimo prevede un monitoraggio continuo delle comunicazioni sospette, l'implementazione di piani di risposta rapida per le scuole e un mandato più forte del governo per coordinare la sicurezza contro le minacce ibride. Il G7, di cui fa parte l'Italia, sta preparando una proposta di fondo che mira a proteggere le infrastrutture strategiche e a mantenere la fiducia nei processi democratici. Nel frattempo, i più rappresentanti del partito di Giustizia del Pd hanno chiesto a Meloni di cannabisare la prossima riunione in Parlamento per approfondire la materia più a fondo.