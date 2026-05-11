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Allerta Hantavirus: sanità e viaggi in aree a rischio

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Allerta Hantavirus: sanità e viaggi in aree a rischio
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📆5/11/2026 5:38 AM
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Un focolaio di hantavirus è stato segnalato all’Organizzazione mondiale della Sanità il 2 maggio 2026 a bordo della nave crociera MV Hondius nell’Atlantico. Il virus è stato identificato come virus Andes. Le autorità sanitarie internazionali considerano basso il rischio per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa e ItaliaPer la Capitale, in particolare, sono passati quattro italiani che erano a bordo del volo Klm partito da Johannesburg e arrivato nei Paesi Bassi, con a bordo - per alcuni minuti - una donna affetta dae successivamente deceduta. I nomi dei quattro sono stati segnalati sabato 9 maggio dal ministero della Salute alle Regioni Veneto, Toscana, Campania e Calabria. Le loro condizioni non destano preoccupazioni e nessuno di loro manifesta alcun sintomo riconducibile a un contagio da Hantavirus.

Un sanitario al porto di Granadilla, a Tenerife, dove è sbarcata la nave-focolaio di Hantavirus (AP Photo) È allerta Hantavirus: lo Spallanzani è in prima linea, a livello europeo, per la sorveglianza e la gestione di casi sospetti, mentre il ministero della Salute riferisce che le condizioni dei quattro passeggeri del volo Klm partito da Johannesburg e arrivato nei Paesi Bassi, passando per Roma, sono favorevoli.

Il nuovo virus che spaventa la Capitale e il mondo, che porta ancora i segni dell’esperienza del Covid, come si trasmette, quali sono i sintomi e i rischi? Il ministero della Salute ha pubblicato un vademecum dettagliato, in forma di faq, con tutte le informazioni

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