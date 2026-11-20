Il sistema perturbativo colpisce Toscana e Appennino con oltre 900mm di pioggia. Nuova ondata prevista per il 22 novembre con rischio idrogeologico elevato.

Un deciso spostamento verso sud di un intenso sistema perturbativo ha trasformato il bacino del Mediterraneo, portando con sé le tipiche famiglie di basse pressioni tipiche delle latitudini settentrionali. Questa configurazione atmosferica ha indirizzato correnti umide direttamente dall'Atlantico verso l'Italia centrale, creando le condizioni ideali per precipitazioni eccezionali nelle regioni tirreniche, in particolare nelle zone pedemontane e collinari.

Rilevazioni Storiche a Fornovolasco

Dal 9 novembre, l'alta Toscana e l'Appennino tosco-emiliano hanno registrato volumi di pioggia incredibili, che hanno superato di gran lunga le medie stagionali. La stazione meteo di Fornovolasco, situata in Garfagnana, ha documentato un accumulo superiore a 900 millimetri in sole undici giornate. Questo quantitativo equivale alla pioggia annuale totale che normalmente cade sulla città di Firenze, segnando un record absoluto per il periodo considerato e dimostrando l'intensità senza precedenti dell'evento meteorologico in corso.

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Meccanismo Oceanico e Saturazione

La violenza di queste precipitazioni è alimentata dal calore dei mari, che oggi raggiungono temperature da record, favorendo l'evaporazione e l'instaurarsi di forti correnti discendenti e ascendenti. L'aria calda e umida, provenendo dai caldi oceani subtropicali, interagisce con il rilievo appenninico, forzando la condensazione e causando piogge particolarmente abbondanti. Questa dinamica ha provocato piene notevoli dei fiumi locali, saturando i terreni fino al punto di impossibilità di assorbimento ulteriore.

Rischio Idrogeologico e Isolamento

La saturazione del suolo ha innescato grosse frane che hanno interessato diverse aree dell'Appennino, isolando interi paesi e rendendo impossibili gli accessi stradali in molte zone colpite. L'effetto cumulativo dell'acqua sui pendii instabili ha aggravato la situazione, creando un'emergenza idrogeologica che richiede interventi immediati. Le autorità locali stanno monitorando la stabilità dei versanti, ma il terreno già carico di acqua offre una resistenza minima a nuovi eventi perturbativi.

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Nuova Perturbazione per il 22 Novembre

La situazione non sembra destinata a migliorare, poiché la pioggia non si è ancora fermata. È attesa una nuova perturbazione per domenica 22 novembre, seguita da altre due ondate di maltempo fissate per giovedì 26 e domenica 29 novembre. Questo ciclo continuo di basse pressioni garantisce che le piogge rimangano abbondanti e superiori alla media del periodo, mantenendo alto il livello di allerta per le prossime due settimane.

Proiezioni Ecmwf e Temperature

I dati elaborati dal European centre for medium-range weather forecasts (Ecmwf) confermano trend termici e pluviometrici anomali. Le temperature medie settimanali risulteranno ancora molto superiori alla norma, soprattutto al centro-sud Italia, con deviazioni正ative rispetto alla media stagionale degli ultimi vent'anni. I cittadini sono invitati a seguire attentamente le allerte emesse dai centri funzionali regionali e le comunicazioni ufficiali dei comuni per evitare zone a rischio e garantire la propria sicurezza durante i prossimi eventi meteorologici.