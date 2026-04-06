Allerta Meteo: Temporali e Rischio Idrogeologico in Abruzzo e Molise per Pasquetta

La Protezione Civile dirama un'allerta meteo per Abruzzo e Molise: rischio temporali arancione e rischio idrogeologico giallo. Il resto d'Italia godrà di sole e temperature in aumento. La situazione meteo è contrastante con instabilità localizzata.

Redazione Adnkronos. Nel giorno di Pasquetta , lunedì 6 aprile, la Protezione Civile ha emesso un' allerta meteo che interessa alcune regioni del centro Italia. L'avviso, di colore arancione, riguarda specificamente l' Abruzzo e il Molise , con particolare attenzione al rischio di temporali intensi. Contestualmente, la stessa area geografica è stata posta sotto allerta gialla per il rischio idrogeologico, indicando la possibilità di eventi franosi e smottamenti legati alle abbondanti piogge.

La situazione meteo prevista presenta quindi un quadro complesso, caratterizzato da instabilità atmosferica localizzata, a fronte di un generale miglioramento delle condizioni climatiche sul resto del Paese. Le zone dell'Abruzzo in stato di allerta arancione per temporali includono il Bacino Alto e Basso del Sangro, mentre in Molise l'allerta di pari livello interessa le seguenti aree: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro e Litoranea. Il rischio idrogeologico, anch'esso monitorato con attenzione, si manifesta attraverso l'allerta gialla che coinvolge, oltre alle aree già menzionate, anche la litoranea molisana e in Abruzzo i Bacini Tordino Vomano e del Pescara. Questa disparità di condizioni meteo, con temporali concentrati in alcune aree e tempo stabile altrove, sottolinea l'importanza di un'attenta valutazione delle previsioni e del costante monitoraggio da parte delle autorità competenti. Le previsioni indicano un marcato rialzo delle temperature e un ritorno al sole sull'Italia durante la giornata di Pasquetta. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, caratterizzato da intense piogge e nevicate fino a quote relativamente basse, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, il Paese si prepara ad accogliere una fase di stabilità e calore, che dovrebbe persistere per gran parte della settimana successiva. L'eccezione a questo andamento, come detto, è rappresentata dall'Abruzzo e dal Molise, dove la giornata di lunedì è contraddistinta da un'elevata probabilità di temporali, accompagnati da forti venti. Si raccomanda prudenza e di tenersi aggiornati sugli sviluppi della situazione, seguendo attentamente le indicazioni fornite dalla Protezione Civile. Il repentino cambio delle condizioni climatiche, con il passaggio dal maltempo all'instabilità localizzata, evidenzia la variabilità del clima e l'importanza di una gestione efficace delle emergenze. Il contrasto tra l'arrivo del sole e del caldo nel resto d'Italia e il rischio di eventi atmosferici intensi in Abruzzo e Molise rappresenta una sfida per la gestione della sicurezza e richiede una costante collaborazione tra le diverse istituzioni e la popolazione. La Protezione Civile continua a monitorare attentamente la situazione, pronta a intervenire in caso di necessità per garantire la sicurezza dei cittadini e mitigare i possibili danni. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione agli avvisi meteo e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità, evitando spostamenti non necessari nelle aree a rischio e rimanendo informati sull'evoluzione della situazione. La gestione del rischio idrogeologico è un aspetto cruciale in questo contesto, richiedendo una costante attività di prevenzione e monitoraggio del territorio. La combinazione di piogge intense e caratteristiche morfologiche del territorio può infatti innescare frane e smottamenti, causando danni significativi e mettendo a rischio la sicurezza delle persone. L'allerta gialla, in questo senso, rappresenta un segnale di allarme importante, che invita alla prudenza e alla vigilanza. In sintesi, la giornata di Pasquetta si presenta con un quadro meteo differenziato: tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte del territorio italiano, ma con un'allerta per temporali e rischio idrogeologico in Abruzzo e Molise. La Protezione Civile continua a monitorare la situazione, invitando i cittadini a rimanere informati e a seguire le indicazioni delle autorità





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