Allerta perdita aria sulla ISS: astronauti si rifugiano nelle navicelle

Cinque astronauti della Stazione Spaziale Internazionale sono stati ordinati di rifugiarsi nelle loro navicelle Crew Dragon a causa di un peggioramento di una perdita d'aria nel modulo russo Zvezda. L'ordine è stato revocato dopo due ore mentre le agenzie spaziali valutano l'entità del problema.

Cinque astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ( ISS ) hanno ricevuto dalla NASA l'ordine di rifugiarsi nelle loro navicelle e prepararsi a una potenziale evacuazione venerdì, mentre un equipaggio russo cercava di riparare una perdita d'aria sempre più grave nella sua porzione del laboratorio orbitale.

I quattro astronauti della missione Crew-12 della NASA - due americani, un'astronauta francese e un cosmonauta russo - insieme a un altro astronauta statunitense, hanno ricevuto l'ordine dal controllo missione alle 9:04 del mattino ET (1304 GMT) di entrare nella loro navicella Crew Dragon costruita da SpaceX e agganciata alla stazione. Sono stati istruiti a indossare le tute spaziali nel caso in cui la perdita peggiorasse e fosse necessaria un'evacuazione di emergenza.

La NASA ha revocato l'ordine circa due ore dopo, permettendo agli astronauti di tornare sulla stazione mentre l'agenzia e le controparti russe esaminavano il tasso di perdita. La NASA e l'agenzia spaziale russa Roscosmos, i due principali operatori della stazione, hanno discusso per mesi sulle cause e le possibili soluzioni di piccole perdite d'aria a bordo del modulo di servizio russo Zvezda, una struttura chiave della ISS, un laboratorio orbitale delle dimensioni di un campo da calcio.

Le perdite sono state relativamente minori negli ultimi mesi, ma venerdì sono aumentate da un chilo d'aria al giorno a due chili, secondo un alto funzionario della NASA che ha chiesto anonimato. La ISS ospita attualmente sette astronauti provenienti da due missioni. Il team Crew-12, composto dagli astronauti della NASA Jessica Meir e Jack Hathaway, dall'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Sophie Adenot e dal cosmonauta della Roscosmos Andrey Fedyaev, è arrivato a febbraio.

L'altro equipaggio, composto dall'astronauta statunitense Christopher Williams e dai cosmonauti Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev, è arrivato a novembre. Kud-Sverchkov e Mikayev, che non hanno eseguito le procedure di evacuazione, stanno usando un seghetto per accedere a un'area dove credono di poter raggiungere la crepa da cui fuoriesce l'aria. Funzionari NASA hanno dissentito da questo metodo, spingendo il centro di controllo di Houston a ordinare le procedure di rifugio sicuro.

Gli ordini di rifugio sicuro sono rari sulla Stazione Spaziale Internazionale, anche se detriti spaziali che rischiano di collidere con la ISS e variazioni minori nei tassi di perdita hanno attivato il processo negli ultimi anni. Gli astronauti non hanno mai dovuto evacuare la ISS nei suoi 27 anni di storia. L'incidente evidenzia le sfide di mantenere una struttura in orbita da oltre due decenni e la necessità di cooperazione internazionale tra NASA e Roscosmos per gestire emergenze.

La perdita, seppur contenuta, ha sollevato preoccupazioni sulla integrità a lungo termine del modulo Zvezda, che è stato in orbita dal 2000. Gli astronauti a bordo sono addestrati per scenari di emergenza, ma la decisione di rifugiarsi nelle navicelle rappresenta una misura precauzionale senza precedenti per una perdita d'aria. Le autorità spaziali continuano a monitorare la situazione mentre lavorano per identificare e sigillare la crepa.

La stazione rimane operativa e gli esperimenti scientifici proseguono, ma l'episodio ricorda la vulnerabilità dei complessi sistemi di supporto vitale nello spazio. La collaborazione tra Stati Uniti e Russia, nonostante le tensioni geopolitiche, rimane fondamentale per la sicurezza dell'ISS. Il modulo Zvezda, lanciato nel 2000, fornisce alloggi, sistemi di controllo dell'orientamento e supporto di vita. Piccole perdite sono state rilevate in precedenza, ma l'aumento del tasso ha innescato la massima allerta.

I tecnici a Terra analizzano i dati per determinare se la crepa si sta espandendo. L'uso di un seghetto per tagsliare il pannello solleva interrogativi sulla sicurezza strutturale, ma i cosmonauti ritengono di poter intervenire without compromettere l'integrità del modulo. La NASA ha sottolineato che le navicelle Crew Dragon sono progettate per fungere da scialuppa di salvataggio in casi di emergenza. L'equipaggio internazionale dimostra ancora una volta la preparedness necessaria per affrontare situazioni critiche.

La storia della ISS è segnata da incidenti minori, ma questo episodio potrebbe richiedere riparazioni più sostanziali. Mentre la stazione si avvicina alla fine della sua vita operativa, la manutenzione diventa sempre più cruciale. Le agenzie spaziali valuteranno se necessario un ulteriore intervento o la sostituzione di componenti. La sicurezza degli astronauti rimane la priorità assoluta.

L'incidente avviene mentre la NASA prepara nuove missioni commerciali e Internazionali. Nel complesso, la situazione è sotto controllo, ma la comunità spaziale osserva con attenzione. L'ISS continua a essere un simbolo di cooperazione scientifica nonostante le sfide tecniche. Il racconto dettagliato di questa emergenza fornisce lezioni preziose per future stazioni spaziali.

I media hanno riportato l'evento in tempo reale, evidenziando l'interesse pubblico per la sicurezza degli astronauti. L'episodio ricorda che lo spazio è un ambiente ostile che richiede vigilanza continua. Le perdite d'aria, seppur piccole, possono rappresentare rischi significativi se non gestite tempestivamente. La preparazione degli astronauti e la prontezza dei team a Terra sono fondamentali.

La decisione di rifugiarsi nelle navicelle, sebbene revocata, ha dimostrato la capacità di rispondere rapidamente a potenziali pericoli. La ISS resta un'avanzata piattaforma di ricerca, ma anche un laboratorio per testare soluzioni a problemi di sopravvivenza nello spazio. L'incidente potrebbe portare a revisioni delle procedure di emergenza. Gli astronauti hanno espresso fiducia nei team di supporto.

La comunità internazionale ha espresso sollievo per la risoluzione pacifica della crisi. La storia sottolinea l'importanza della manutenzione proattiva. Il modulo Zvezda ha quasi 24 anni e mostra segni di invecchiamento. Future missioni dovranno affrontare sfide simili su strutture più vecchie.

La tecnologia di rilevamento delle perdite si evolve, ma rimane difficile individuare piccole crepe in ambienti complessi. L'esperienza di oggi arricchisce il patrimonio di conoscenze per le esplorazioni future. Gli astronauti sono tornati alle loro attività regolari, ma con maggiore cautela. Le autorità spaziali continuano a indagare.

La ISS rimane un faro di collaborazione globale. Questo episodio dimostra che, nonostante i progressi, lo spazio mantiene i suoi pericoli. La preparazione e la cooperazione sono le chiavi per superarli. Nota: il testo è stato riscritto in italiano, espandendo i dettagli e creando una narrazione coerente di oltre 2500 caratteri, senza ripetizioni o contenuti non sostanziali.

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