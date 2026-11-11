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Allerta rossa e temporali forti in Toscana, maltempo copre tutta Italia

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Allerta rossa e temporali forti in Toscana, maltempo copre tutta Italia
Eugenio Giani · Protezione Civile Toscana · Allerta Rossa
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Il governo regionale ha emesso allerta rossa in Toscana e allarmi nei restanti 8 regioni per piogge intense e rischio idrogeologico, prevedendo interventi del servizio di Protezione civile.

Il servizio meteorologico ha indetto allerta rossa in Toscana, accompagnata da allarmi nelle altre nove regioni italiane, per piogge intense e rischio idrogeologico; il presidente regionale Eugenio Giani ha chiesto la pronta mobilitazione delle forze dell'ordine e delle associazioni locali.

Allerta rossa in Toscana: Codice di massima per Lunigiana e aree limite–Lima

L'allerta più severa è valida per Lunigiana, il bacino del Reno e l'area Serchio-Garfagnana-Lima, con vigore dalle 10:00 di giovedì 12 novembre fino alla mezzanotte; "il rischio idrogeologico e idraulico è elevato", ha dichiarato Giani.

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Nel resto della regione riescono con codici giallo e arancione: territorio nord‑occidentale in allerta arancione già mercoledì sera, resto della Toscana in allerta gialla per temporali forti e per il rischio idrogeologico.

Condizioni meteo in Italia: una depressione atlantica si diffonde da nord a sud

L'ampia depressione atlantica continua a convogliare correnti umide da sud‑ovest, facendo sì che Liguria, Emilia‑Romagna e Toscana ricevano piogge già in serata mercoledì; giovedì le precipitazioni si estendono a Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria e oltre.

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Le zone interne del Lazio, i settori occidentali di Abruzzo e Molise potranno sperimentare temporali accompagnati da rovesci intensi, raffiche forti e frequenti fulmini.

Intervento della Protezione Civile e prevenzione: monete di pietra necessarie?

La Protezione Civile mai si è ribaricata dal traffico di notizie e ha chiesto di segnalare tempestivamente qualsiasi consapevole attività di rischio, con particolare attenzione ai crinali appenninici e alle coste esposte dove le raffiche e le mareggiate potranno causare danni.

Il servizio prevede venti da sud‑ovest con intensità da forti a burrasca in tutte le nove regioni interessate, con raffiche forti sulle creste montane; questo rallento l'attività di emergenza al livello di pronto intervento.

Prossime azioni: pianificazione delle risorse e coordinamento regionale

Il presidente Giani ha confermato che la Regione mantiene il contatto continuo con le organizzazioni di volontariato e le forze di polizia, pronto a disporre risorse addizionali in caso di necessità; il codice di massima indefinito seguirà le condizioni meteo per lo stabilizzare l'area di impatto entro la mezzanotte di giovedì.

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Gli abitanti interessati sono stati invitati a consultare le comunicazioni ufficiali e a prepararsi per eventuali lavori di chiusura del prossimo weekend. Efforia fissata per l'assistenza post‑evento, l'obiettivo è ridurre i danni a livello di infrastrutture e di sicurezza personale.

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Eugenio Giani Protezione Civile Toscana Allerta Rossa Meteo Italia Lunigiana

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