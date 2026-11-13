Allerta Rossa Italia Nord-Centro: Temporale Atlantico e Record Termici Sud

Il ciclone atlantico provoca piogge record e allerta rossa nel centro-nord Italia, con 700 mm di pioggia. Nel sud, record di 27,7 gradi a Cagliari. Analisi completa.

Un potente ciclone extratropicale, formatosi nell'Oceano Atlantico, ha colpito l'Italia tra novembre con conseguenze gravissime per il centro-nord e anomalie termiche nel sud. Il sistema meteorologico ha scaricato quantità immense di energia, causando allagamenti, frane e l'evacuazione di zone a rischio nelle regioni tirreniche e appenniniche. La situazione di emergenza ha portato le autorità locali a emanare l'allerta meteo più severa, classificata come livello rosso, in diverse province della Toscana e dell'Emilia-Romagna.

Impact Idrogeologico Centro-Nord Italia

L'impatto del ciclone è stato devastante lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica tosco-emiliana, dove le precipitazioni hanno raggiunto livelli storici. Nei quattro giorni di intensità massima, la media pluviometrica ha superato i 500 millimetri, con punte estreme di 700 millimetri registrati nell'area che comprende le Alpi Apuane, la Garfagnana e il crinale appenninico emiliano. Ogni giorno di pioggia ha corrisposto alla quantità mensile media, saturando completamente il suolo e innescando un pericoloso aumento dei livelli dei corsi d'acqua principali.

Also read Allerta meteo: temporali e mareggiate al Nord e Centro Italia

I fiumi Serchio, Ombrone pistoiese, Reno e Panaro hanno registrato piene significative, costringendo le autorità alla chiusura preventiva di strade e all'evacuazione di centinaia di persone. L'allerta rossa ha interessato principalmente la Toscana settentrionale, mentre l'Emilia-Romagna ha affrontato il rischio idrogeologico più alto a causa della saturazione del terreno. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sulle aree rurali e nei centri abitati più esposti, con squadre specializzate mobilitate per garantire la sicurezza della popolazione.

Record Termici nel Meridione Italiano

Mentre il nord affrontava le inondazioni, la parte meridionale del ciclone ha portato un'anomalia termica straordinaria nel sud Italia. La stazione meteorologica dell'aeroporto di Cagliari ha registrato il 12 novembre una temperatura di 27,7 gradi, stabilendo un nuovo record assoluto per il mese di novembre nella storia delle rilevazioni italiane. Questo valore è estremamente insolito per la stagione autunnale e riflette l'intrusione di aria molto mite proveniente direttamente dai tropici.

Advertisement

Valori termici simili, anch'essi fuori dalla media stagionale, sono stati osservati anche a Palermo, confermando l'estensione del fenomeno caldo sul Mediterraneo centrale. Le temperature sono rimaste sensibilmente sopra la media rispetto alle medie storiche degli ultimi vent'anni, secondo i dati elaborati dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (Ecmwf). Questa dinamica climatica evidenzia la natura particolare del sistema perturbato, che ha combinato freddo e pioggia al nord con calore insolito al sud.

Prospettive Meteorologiche e Impatto Economico

Le condizioni meteorologiche non torneranno alla normalità nella prossima settimana, poiché il passaggio di diverse ulteriori perturbazioni atlantiche manterrà il cielo perturbato. Le piogge continueranno a essere abbondanti lungo il versante tirrenico e la fascia appenninica, mantenendo alta l'allerta idrogeologica. Le temperature resteranno sopra la media anche al centro-sud, creando un contrasto termico marcato tra le diverse regioni italiane che influenzerà l'agricoltura e i trasporti.

Gli economisti e i responsabili delle infrastrutture stanno valutando i danni economici derivanti dalle chiusure stradali, dalle evacuazioni e dai possibili danni alle colture agrarie. La saturazione del suolo richiede tempi lunghi per il recupero, e le autorità hanno raccomandato ai cittadini di evitare spostamenti non necessari nelle zone a rischio. La monitorazione costante da parte della Protezione Civile è essenziale per gestire le successive ondate di maltempo previste dai modelli Ecmwf, che indicano una continuità nella perturbazione per i giorni immediatamente successivi.