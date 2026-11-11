Allerta rossa per la Toscana: Ville e località liguri allagate dal lamanno di piogge

Le precipitazioni degli ultimi 24 ore hanno provocado esondazioni, allagamenti e chiusura di scuole in Toscana e Liguria. Quattro famiglie sono state sfollate e la viabilità è stata interrotta in diverse zone.

Le asciutte uscite meteorologiche hanno subito una svolta: le precipitazioni di questi giorni hanno provocato esondazioni e allagamenti in Liguria e Toscana, con chiusura di scuole e traffico paralizzato. Le rive del torrente Lagora a Spezia hanno scoppiato e la città è diventata un fiume in piena.

Esondazione del torrente Lagora a Spezia

Dopo ore di piogge intense, il Lagora, che bistra la rete delle strade, ha esondato nello Spezzino. Viale Amendola, la zona ospedaliera del Sant'Andrea e la via Cavour si sono inondate di acqua, raggiungendo fino a via Chiodo e ai giardini pubblici. Le ore centrali hanno registrato 150 millimetri di pioviggiata a Spezia e 180 millimetri a Sarzana.

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Due famiglie sono state evacuate a Spezia mentre altre due sono state sfollate a Castelnuovo Magra. L'interruzione della provinciale 17 della Val Graveglia e il blocco della Sp530 tra La Spezia e Portovenere sono stati necessari a causa dell'incremento di materiale lungo il tratto.

Allerta rossa in Toscana: scuole chiuse e sia cin I campi di emergenza

La Protezione civile ha chiesto l'allerta rossa per il settore nord-occidentale della Toscana, prevista per il 12 novembre. Le amministrazioni locali hanno sciolto l'insegnamento in molte aree: Massa, Carrara, Lucca, Viareggio, Forte dei Marmi e la Garfagnana. Anche parchi, cimiteri e piste ciclabili lungo i corsi d'acqua sono stati chiusi.

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La cittadina di Carrara ha sollevato un appello alla popolazione in merito al livello del torrente Parmignola. La sindaca Serena Arrighi ha invitato i cittadini a evitare spostamenti non essenziali nella zona con rischio di allagamenti. Il comune ha messo a disposizione il numero 0585‑641735 per le segnalazioni.

Rischi e interventi a tutta la regione

Oltre le due zone maggiormente colpite, la Protezione civile ha mandato allerta arancione a Emilia‑Romagna, Liguria e Toscana ed allerta gialla a Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. I torrenti e i canali sono sotto continuo monitoraggio, con volontari, polizia locale e vigili del fuoco impegnati in operazioni di ripristino.

Le interruzioni sul tratto provinciale 17 dovrebbero rimanere per le ore successive, mentre la guida stradale sul tratto Provinciale 23 è stata segnalata come smottamento. Le operazioni di drenaggio e pulizia sono in attesa di essere completate entro la fine del domani, quando le precipitazioni dovrebbero raffreddarsi.