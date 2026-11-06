Allerta Rossa Sardegna 5 novembre: le previsioni confermate

L'allerta rossa per il 5 novembre in Sardegna si è rivelata necessaria. Le previsioni meteorologiche del Centro funzionale regionale hanno anticipato correttamente i rischi idrogeologici.

Il 5 novembre il Centro funzionale della Sardegna ha emesso un allerta rossa valida per l'intero territorio regionale, con particolare focus sulla parte orientale dell'isola. L'autorità preposta aveva previsto temporali molto intensi e persistenti, capaci di provocare piene importanti nei corsi d'acqua locali.

Meteo Sardegna 5 novembre: le previsioni confermate

Le condizioni meteorologiche si sono dimostrate leggermente diverse da quelle inizialmente ipotizzate, ma nel complesso coerenti con i modelli di previsione. Lo scirocco, che avrebbe dovuto spingere i sistemi nuvolosi verso l'interno, è risultato più debole rispetto alle aspettative iniziali dei meteoanalisti.

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I violenti nubifragi, comunque verificatisi, si sono scaricati prevalentemente in mare, a pochi chilometri dalla costa sarda. Questo ha impedito il peggio, dimostrando come piccole deviazioni nei venti possano alterare significativamente l'impatto al suolo.

Il ruolo della Protezione Civile

Un allerta rossa non implica necessariamente un evento catastrofico, ma segnala un rischio di situazione molto critica. È quindi necessario adottare le misure di prevenzione contenute nei piani della Protezione Civile. L'errore di localizzazione non invalida l'allerta, ma ne chiarisce l'effettiva portata operativa.

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Dati Ecmwf: analisi delle precipitazioni

Le elaborazioni dei dati dell'European centre for medium-range weather forecasts (Ecmwf) mostrano variazioni significative rispetto alle medie stagionali degli ultimi vent'anni. I gradi centigradi in più o in meno e i millimetri di pioggia sono stati accuratamente monitorati per ogni zona.

Prossimi giorni: rialzo termico atteso

Nel fine settimana e nei prossimi giorni sono attese altre piogge, poiché le correnti atlantiche entreranno più decisamente nel Mediterraneo. Questo cambiamento porterà anche un deciso rialzo termico, con temperature medie settimanali ben superiori alla norma.

Impatto geográfico sulle precipitazioni

Le precipitazioni saranno copiose al centro-nord Italia, mentre risulteranno inferiori alla media in Sicilia e Calabria. La situazione regionale rimane quindi in linea con le dinamiche nazionali previste dai servizi meteorologici ufficiali.