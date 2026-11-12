Allerta Scuola 12 Novembre 2026: Indagini Roma Milano e Protocolllo Chigi

Palazzo Chigi definisce protocolli sicurezza dopo minacce email. Antiterrorismo apre fascicoli a Roma e Milano. Meloni a Dublino per Ucraina.

La sicurezza nazionale italiana è al centro di un coordinamento tecnico urgente giovedì 12 novembre 2026. A Palazzo Chigi si riunisce un tavolo ristretto per stabilire protocolli specifici finalizzati a identificare e neutralizzare rapidamente le minacce infondate che hanno sconvolto il sistema scolastico. L'attenzione governativa non si limita più esclusivamente alle istituzioni educative, ma si estende a tutti i potenziali bersagli critici della nazione, inclusi gli ospedali, dove la vigilanza è già stata intensificata, nonché le infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e gli enti locali.

Operazioni Antiterrorismo e Indagini Giudiziarie

Le Procurare della Repubblica stanno muovendo con celerità per individuare i responsabili della campagna di email intimidatorie che hanno causato gravi disagi. I magistrati dell'antiterrorismo presso la Procura di Roma hanno formalmente aperto un fascicolo d'inchiesta, attribuendo i reati di procurato allarme e minacce aggravate. Parallelamente, i pm di Milano stanno conducendo indagini a carico di ignoti per reati analoghi, cercando di fare luce su pubblici episodi di intimidizione. Queste azioni legali rappresentano il primo passo concreto per smantellare le reti dietro le comunicazioni minacciose.

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Posizioni Europee e Negoziazioni con la Russia

La premier Giorgia Meloni è attualmente presente a Dublino per partecipare ai vertici europei dedicati al sostegno all'Ucraina. Il punto nodale del confronto riguarda la definizione di chi dovrà rappresentare l'Unione Europea ai futuri tavoli di negoziazione con la Russia. Le posizioni dei leader sono frammentate: Francia e Germania sostengono fermamente la partecipazione al formato E3, integrato dalla Gran Bretagna, che si è già discusso ad Abu Dhabi con l'inclusione dell'Italia. Il premier ceco Andrej Babis propone invece una formula ampliata, suggerendo la presenza di Meloni, del leader polacco Donald Tusk, del britannico Andy Burnham, della danese Mette Frederiksen e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

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Emergenza Meteo e Allerta Territoriale

Il maltempo sta espandendo il suo raggio d'azione, colpendo dal Nord verso le regioni meridionali. La Protezione Civile ha valutato per giovedì 12 novembre 2026 l'allerta arancione su parti di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Restano in allerta gialla i settori residui di Umbria e Lazio, oltre a porzioni di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata e Calabria. L'allerta gialla copre inoltre l'intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania. In un'operazione di soccorso separata a Ventimiglia, 19 persone, tra migranti e senzatetto, sono state estratte dal letto del fiume Roja dove si erano accampate.

Crisi Aziendali e Incidenti Locali

Il settore tecnologico registra turbolenze significative con Microsoft che ha confermato i guasti a Outlook, Teams e Copilot, avviando interventi di mitigazione. Nel comparto dei semiconduttori, un ex CEO di Nvidia è stato dimesso per le sue relazioni extraconiugali con la presunta spia cinese Alice Huang, legata a Huawei. A Cameri, in provincia di Novara, si è registrata una sparatoria dove un uomo di 50 anni è stato ferito alle gambe; la ricostruzione indica un tentato furto andato male dove il proprietario ha sparato al presunto ladro in fuga.