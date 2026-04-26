Allerta sicurezza massima per la visita di Re Carlo III negli Usa dopo il tentato attentato a Washington

La visita di Stato del Re Carlo III negli Stati Uniti è avvolta da crescenti preoccupazioni per la sicurezza, a seguito del recente tentativo di attentato a Washington. La pianificazione del viaggio potrebbe subire modifiche dell'ultimo minuto per garantire la sicurezza del monarca e della Regina Camilla.

L'attenzione sulla sicurezza per la prossima visita di Stato del re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti è aumentata significativamente, in seguito al recente tentativo di attentato durante una cena per i corrispondenti della Casa Bianca.

La coppia reale è attesa a Washington dal 27 al 30 maggio, ma la pianificazione del viaggio potrebbe subire modifiche dell'ultimo minuto per tenere conto delle nuove preoccupazioni. Buckingham Palace ha assicurato che il re è stato pienamente informato dell'incidente e ha espresso sollievo per l'incolumità del presidente, della first lady e di tutti gli ospiti presenti. Questa preoccupazione è condivisa da leader politici di tutto lo spettro politico britannico, che hanno condannato unanimemente ogni forma di violenza politica.

La visita, la prima di un monarca britannico negli Stati Uniti in quasi due decenni, assume un'importanza particolare, soprattutto considerando il contesto politico attuale e le tensioni transatlantiche. Il governo laburista britannico ha fortemente sostenuto la visita, nonostante le polemiche e le richieste di rinvio sollevate dalle dichiarazioni offensive di Donald Trump nei confronti del primo ministro britannico e delle istituzioni del Regno Unito.

Si spera che la presenza del re Carlo III possa contribuire a rafforzare la 'special relationship' tra Regno Unito e Stati Uniti, sfruttando il fascino che la monarchia esercita sul presidente Trump. La sicurezza del re Carlo III, 77 anni, è diventata una priorità assoluta, soprattutto alla luce delle immagini caotiche che hanno documentato la risposta alla tentata incursione armata all'Hotel Washington Hilton.

Il re e la regina saranno accolti alla Casa Bianca da Donald e Melania Trump poco dopo il loro arrivo, e il re terrà un discorso a Capitol Hill, sede del Congresso. I servizi di sicurezza britannici lavoreranno in stretta collaborazione con le autorità statunitensi per garantire una protezione adeguata, valutando costantemente il livello di rischio.

La visita è particolarmente significativa perché rappresenta la prima volta dopo 35 anni che un monarca britannico si rivolge al Congresso riunito, un evento che si verificò l'ultima volta nel 1991. Il governo britannico spera che il re possa svolgere un ruolo diplomatico cruciale, mitigando le tensioni con gli Stati Uniti e riaffermando l'importanza della partnership tra i due paesi.

Tuttavia, la visita è anche carica di potenziali imbarazzi, data la natura imprevedibile del presidente Trump e le sue precedenti critiche nei confronti del Regno Unito. Oltre alle preoccupazioni per la sicurezza e le tensioni politiche, ci sono anche questioni diplomatiche delicate che potrebbero emergere durante la visita. Downing Street spera che il re possa intervenire discretamente presso il presidente Trump per dissuaderlo dal riconsiderare la questione delle isole Falkland/Malvinas, che l'Argentina rivendica.

Il Pentagono ha recentemente sollevato la possibilità di misure punitive contro i partner NATO che non hanno sostenuto pienamente gli sforzi degli Stati Uniti contro l'Iran, e la questione delle Falkland/Malvinas potrebbe essere utilizzata come leva negoziale. Il re Carlo III, con la sua vasta esperienza diplomatica e cerimoniale, è ben preparato ad affrontare queste sfide.

Nonostante le potenziali difficoltà, la visita di Stato rappresenta un'opportunità importante per rafforzare i legami tra Regno Unito e Stati Uniti e per promuovere gli interessi britannici sulla scena internazionale. Il re è consapevole delle aspettative che gravano su di lui e si impegnerà a svolgere un ruolo positivo e costruttivo durante il suo soggiorno negli Stati Uniti.

La speranza è che la sua presenza possa contribuire a stabilizzare le relazioni transatlantiche e a riaffermare l'importanza della 'special relationship' in un momento di incertezza globale





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