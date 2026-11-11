Un'epidemia di influenza aviaria in un allevamento di visoni dello Utah ha sollevato interrogativi sulla gestione delle zoonosi e sul rischio di una nuova pandemia.

L'epidemia di influenza aviaria che si è sviluppata in un allevamento di visoni nello Utah da agosto ha generato un forte clamore tra i ricercatori per la sua potenziale diffusione nei letti umani, secondo un rapporto di ProPublica. Il gesto di tenere in cattività i pelosi ha attirato l'attenzione di esperti che temono un salto evolutivo del virus verso gli esseri umani.

La scienza dietro la paura di un nuovo coronavirus

La ricerca mette in evidenza tre punti chiave: i visoni possono ingombrare il cibo di polli e bovini, che sono noti per generare nuove varianti virali; i ricettatori di influenza aviaria possono trasferire il virus a esseri umani mediante scambio genetico; l'alta probabilità di trasmissione zoonotica aumenta la minaccia. Da 1997, il 48% dei casi di H5n1 è risultato fatale.

Also read Arabia Saudita intercetta missili Houthi: escalation nello Yemen e minaccia su Riyadh

Le autorità lo stato dello Utah sviano il protocollo sanitario normale

Alveo di salvataggio delle eccentricità, i dipartimenti statali, piuttosto che chiudere l'impianto, hanno tentato di contenere la notizia. Il pubblico non è stato ispezionato per sintomi e non è stato tracciato il contatto, in quanto i lavoratori toccavano i visoni infetti quotidianamente. Le accuse di Amanda Price, responsabile dei servizi veterinari, evidenziano una distruzione di un lavoro di una vita senza preoccuparsi della salute pubblica.

Advertisement

Conseguenze economiche e sanitarie per il settore del pelliccia

Un'abbattitura dell'allevamento, se dovesse avvenire, provocherebbe un enorme impatto economico sugli allevatori, i quali potrebbero ricevere un risarcimento. Tuttavia, l'assenza di azioni efficaci aggrava il rischio di trasformare i produttori in una pericolosa fonte di contaminazione. Il potenziale di 8 miliardi di persone a margine è stato messo in evidenza dalla risposta delle autorità.

Lavoro, morire e salvaguardare la vita umana

Con la stagione influenza in pieno svolgimento, l'occhio di giudizio del governo non sembra accorgersi del fatto che l'astrazione di un prototipo di contagio ha subito una trasformazione irreversibile. Se l'attenzione si sposta sul genere umano, la risposta si cambierà, ma a quel punto probabilmente sarà troppo tardi. La necessità di proteggere gli interessi delle aziende anziché la sostanza della salute pubblica appare evidente.