Allevamento Dop infestato da topi: scrofe malate e carcasse di maiali, l'organizzazione animalista denuncia le pessime condizioni igienico-sanitarie

L'organizzazione animalista 'Essere Animali' ha diffuso nuove immagini choc di un allevamento di suini inserito nel circuito Dop italiano, in provincia di Treviso. Le condizioni igienico-sanitarie dell'allevamento sono state descritte come pessime, con topi che circolano liberamente tra gli animali, escrementi nelle mangiatoie e nei carrelli per la conservazione del mangime, carcasse di maialini nelle gabbie per il parto e scrofe in evidente stato di sofferenza e fortemente debilitate.

Un allevamento di suini inserito nel circuito Dop italiano, situato in provincia di Treviso, è stato al centro di nuove denunce da parte dell'organizzazione animalista ' Essere Animali '.

Le immagini diffuse mostrano uno scenario sconcertante: topi che circolano liberamente tra gli animali, escrementi nelle mangiatoie e nei carrelli per la conservazione del mangime, carcasse di maialini nelle gabbie per il parto, alcune delle quali nate morte o in agonia. Inoltre, le scrofe presenti nell'allevamento appaiono evidentemente sofferenti e fortemente debilitate. L'organizzazione ha già condotto una prima inchiesta e ora torna a testimoniare le pessime condizioni igienico-sanitarie e le gravi sofferenze degli animali in questo allevamento





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