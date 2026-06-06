Allison e la sua associazione per salvare le barene della Laguna Veneta

Un articolo che racconta la storia di Allison, pittrice svizzera trasferitasi a Burano, e della sua associazione The Barena Association, impegnata nella protezione delle barene, fragili ecosistemi della Laguna di Venezia minacciati dall'erosione, dall'innalzamento del mare e dall'invasione di specie aliene. L'associazione opera con tecniche di ingegneria naturalistica e coinvolgimento della comunità locale per preservare questo patrimonio naturale.

Pittrice, dalla Svizzera si è trasferita a Burano ispirata dall'atmosfera delle isole venete. Il suo soggetto preferito sono le barene, gli isolotti tra i canali.

Un ecosistema fragile, minacciato dai rifiuti e dall'acqua alta. Per proteggerlo, ha fondato un'associazione. Un labirinto di terra e acqua, di isolotti disabitati e piccoli canali che, attraversando in barca la Laguna veneta a nord di Venezia, lo sguardo coglie come sovrapposti. Sui bassi lembi di terra emersa ricoperti di vegetazione (le barene) nidificano indisturbati cigni bianchi, garzette, gabbiani reali, aironi cinerini, beccacce di mare, germani reali e fenicotteri rosa, che in primavera sorvolano in formazione il cielo della Serenissima.

Un paesaggio dai colori smorzati che muta con le maree, con le verdi superfici delle barene che emergono e, a volte, rapidamente scompaiono. Proteggerlo dall'erosione causata dal moto ondoso e dall'innalzamento del livello del mare è la missione di Allison, artista svizzera che ha scelto di vivere tra le montagne elvetiche e l'isola di Burano.

Innamorata di questo tratto di mare, Allison ha fondato The Barena Association, un'organizzazione no-profit che monitora la Laguna settentrionale, sviluppando progetti per il ripopolamento della flora endemica e della fauna. Inoltre, rimuoviamo i grandi rifiuti dalle zone umide protette, per dare spazio alla natura e farla respirare, spiega. L'associazione lavora a stretto contatto con i pescatori locali, la cui esperienza è fondamentale per comprendere le dinamiche della laguna.

Una delle minacce più recenti è l'invasione dei granchi blu, voraci predatori che hanno quasi spazzato via i granchi in fase di muta, che perdono il carapace. Ho capito l'importanza delle barene nell'ecosistema: migliorano la circolazione dell'acqua, filtrano nutrienti e inquinanti, attenuano l'energia delle mareggiate e offrono habitat a molti uccelli e pesci. Le barene rivestono un ruolo cruciale anche nel sequestro del carbonio: assorbono CO2 dall'atmosfera e la immagazzinano nei loro suoli.

Secondo una ricerca condotta dall'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche di Padova (Cnr-Igg), entro il 2050 le barene situate tra 25 e 50 centimetri sopra il livello del mare si ridurranno di 16 chilometri quadrati, mentre quelle che misurano tra 0 e 25 centimetri di altezza si ridurranno di 18 chilometri quadrati. Questa perdita avrà un impatto negativo sui benefici che l'ambiente lagunare fornisce, dalla protezione dalle mareggiate alla biodiversità.

Sulle barene crescono piante alofite, come la salicornia usata dagli chef, che resistono alle immersioni temporanee e aiutano a trattenere i sedimenti. Le iniziative di The Barena Association seguono le linee guida del progetto europeo Life Vimine: interventi autorizzati di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale, che impiegano materiale biodegradabile. Il nostro obiettivo è l'installazione di fascine di legno riciclato e rami lungo i bordi delle barene, per creare una barriera anti erosione.

Le fascine sono sostenibili e meno invasive rispetto alle burghe, contenitori riempiti di sassi collocati a protezione dei canali più grandi e più trafficati. Ci occupiamo anche della rimozione dei rifiuti dannosi per l'ecosistema, come plastiche e reti da pesca abbandonate. Con il supporto di volontari e donazioni, l'associazione organizza giornate di pulizia e piantumazione, coinvolgendo scuole e cittadini. Ogni piccolo gesto conta per preservare questo paradiso fragile.

La laguna di Venezia è un patrimonio unico al mondo, e la sua tutela richiede azioni concrete e costanti. Allison, con la sua arte e la sua dedizione, è diventata un simbolo di speranza per un futuro più sostenibile





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