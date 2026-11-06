Alluvione Corsica: due morti e allerta Meteo France

Due vittime a causa dell'alluvione in Corsica. Il ministro dell'Interno conferma la tragedia. Meteo France lancia allerta rossa. Dettagli su precipitazioni e interventi.

Due persone hanno perso la vita nella notte di venerdì a causa di un'alluvione improvvisa sull'isola francese della Corsica, mentre il loro veicolo veniva travolto dalle acque in piena. Questa tragica notizia è stata confermata dal Ministro dell'Interno francese in una dichiarazione ufficiale rilasciata il 6 novembre a Parigi, segnando l'evento più grave legato alla tempesta che sta colpendo la regione.

Il bilancio delle vittime e i soccorsi

Il Ministero dell'Interno ha specificato che le vittime sono perite quando il loro autovettura è stata spazzata via dalla violenta corrente delle acque piovane. L'intervento di emergenza ha richiesto lo spostamento immediato delle unità di soccorso sul luogo del disastro per tentare di recuperare i corpi e isolare la zona colpita dall'onda d'urto delle inondazioni.

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Il bilancio delle vittime è salito a due unità confermate, evidenziando la pericolosità repentina del fenomeno meteorologico. Le autorità locali stanno continuando a monitorare la situazione nelle zone colpite per garantire che non vi siano altri dispersi o ulteriori minacce per la popolazione residente e i turisti presenti nell'area.

La situazione di Nunez e degli operatori

Uno dei vigili del fuoco che aveva risposto all'incidente per tentare il soccorso è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Come riportato da Nunez, responsabile delle operazioni di emergenza, il membro delle forze dell'ordine sta ricevendo cure mediche specifiche per l'ipotermia, una condizione grave causata dall'esposizione prolungata all'acqua fredda e alle basse temperature.

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Il pronto intervento dei soccorritori ha permesso di salvare diverse vite, ma ha anche posto il personale di prima risposta in condizioni di forte vulnerabilità fisica. La cura dell'ipotermia richiede un trattamento immediato e specialistico per stabilizzare le condizioni del vigile del fuoco, che ha rischiato la vita pur eseguendo il suo dovere professionale in circostanze estreme.

Allerta rossa di Meteo France

L'agenzia meteorologica nazionale Meteo France ha lanciato un'allerta specifica per inondazioni e piogge intense che interessano la Corsica e porzioni della Francia meridionale. L'avviso è stato diramato per segnalare la persistenza delle condizioni meteorologiche avverse e la possibilità di ulteriori eventi estremi nelle prossime ore.

La copertura geografica dell'allerta include non solo l'isola di Corsica, ma anche le regioni limitrofe del sud della Francia continentale. Questa estensione dell'allerta indica che il sistema perturbato non è confinato alla sola isola, ma rappresenta un fenomeno più ampio che richiede la massima attenzione da parte delle autorità civili e di protezione civile.

Dati pluviometrici record della tempesta

Da quando la tempesta ha avuto inizio mercoledì pomeriggio, le autorità hanno registrato fino a 350 mm, equivalenti a 13,8 pollici, di precipitazioni. Questo volume di pioggia concentrato in pochi giorni ha saturato completamente il terreno, causando il rapido deflusso delle acque verso i corsi d'acqua e le zone abitate.

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I dati pluviometrici raccolti mostrano un'intensità delle piogge straordinaria, superiore alla media mensile in tempi brevissimi. L'accumulo di 350 mm in un arco temporale così ridotto ha superato la capacità di drenaggio naturale del territorio, trasformando fiumi e ruscelli in torrenti in piena con forza distruttiva, come dimostrato dalla tragedia della notte di venerdì.