Alluvione Toscana 13 Novembre: 28enni deceduto e centinaia evacuate

Maltempo in Toscana e Italia: muore un 28enne nell'Aretino. Migliaia di persone isolate ed evacuate tra Pisa, Lucca e Arezzo per le piogge intense.

La Toscana è sotto shock a causa di un'ondata di maltempo di vaste proporzioni che ha colpito la penisola italiana, causando vittime, danni ingenti e una grande emergenza umanitaria. L'evento meteorologico ha causato la morte di un uomo di 28 anni nell'aretese e ha costretto le autorità a evacuare centinaia di famiglie in diverse province.

Il Bilancio Umano e le Operazioni di Soccorso

Il bilancio delle vittime è salito a causa della tragica scomparsa di un giovane di 28 anni nell'area di Arezzo. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 190 interventi di soccorso, affrontando una situazione complessa e pericolosa in tutto il territorio regionale.

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Nelle province di Arezzo, Lucca e Massa-Carrara, 124 persone sono rimaste isolate a causa dell'impennata delle acque e delle frane. Inoltre, 72 cittadini sono stati evacuati in via preventiva nella provincia di Pisa, mentre 27 evacuazioni effettive sono state effettuate nelle province di Pisa e Lucca. Il numero totale delle segnalazioni ricevute dall'inizio dell'evento ha superato le 267.

Fiumi in Full Swing e Danni al Territorio

I fiumi Serchio, Ombrone Pistoiese e Bisenzio sono esondati, causando gravi danni al territorio e alle infrastrutture. Osservato particolare il fiume Serchio, che ha registrato livelli di criticità elevati, mettendo a rischio abitazioni e attività commerciali nelle zone limitrofe.

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Sulle Prealpi Giulie sono stati registrati oltre 100 mm di pioggia, con precipitazioni intense che hanno colpito anche la Valtiberina e la provincia di Pesaro. Le segnalazioni hanno riguardato pali e tralicci elettrici caduti, strade chiuse per frane e cedimenti del terreno, rendendo difficili gli spostamenti e i soccorsi.

L'Emersgenza in Liguria e Marche

Anche la Liguria ha registrato episodi gravi, con l'evacuazione di una palazzina a Genova che ha coinvolto dieci persone. A Carasco, nella provincia di Genova, una palazzina minacciata da una grossa frana ha costretto gli abitanti a lasciare le proprie case. I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Manesseno, nel comune di Sant'Olcese, per isolare circa venti persone.

Nello Spezzino, una coppia di anziani è rimasta bloccata nell'auto in panne mentre l'acqua gelida filtrava dalle portiere. Gli agenti della polizia penitenziaria del vicino carcere sono intervenuti per salvare la coppia dal pericolo di annegamento. A Urbania, una persona è rimasta bloccata in casa perché l'acqua impediva di aprire la porta d'ingresso.

Impatto sulle Comunità Locali

La situazione ha avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana delle comunità locali, con scuole chiuse e attività commerciali sospese. L'allerta rossa per il ciclone Charles ha portato alla chiusura delle scuole in diverse aree colpite, tra cui Bologna e provincia, dove diverse strade sono rimaste allagate.

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L'evento ha messo a dura prova le capacità di risposta delle autorità locali, che hanno dovuto gestire una serie di emergenze contemporanee. La priorità resta garantire la sicurezza dei cittadini e fornire assistenza a coloro che sono rimasti isolati o hanno subito danni alle proprie abitazioni. Le operazioni di pulizia e ripristino delle infrastrutture continueranno nei prossimi giorni.