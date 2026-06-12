Alluvioni estreme nel deserto del Taklamakan: la Cina mette in guardia le comunità dello Xinjiang

Le temperature anomale e lo scioglimento dei ghiacciai stanno causando inondazioni senza precedenti nel deserto cinese del Taklamakan, con rischi per infrastrutture e popolazione.

La Cina ha lanciato un allarme per le comunità dello Xinjiang nord-occidentale e delle regioni limitrofe, chiedendo di prepararsi a fronteggiare inondazioni estreme nei prossimi mesi estivi.

Il fenomeno è alimentato da temperature insolitamente elevate, precipitazioni intense e un rapido scioglimento dei ghiacciai. Il deserto del Taklamakan, il più vasto della Cina, ha già registrato la sua prima alluvione dell'anno all'inizio di giugno, come documentato dall'emittente statale CCTV, che ha mostrato immagini impressionanti di acqua che riempiva le dune solitamente aride. Sebbene il Taklamakan abbia sperimentato inondazioni simili dal 2021, questi eventi si verificavano tradizionalmente in agosto, quando le temperature raggiungono il picco stagionale.

Tuttavia, quest'anno le temperature sono aumentate molto prima del previsto. Secondo il Reuters Climate Monitor, il 12 giugno lo Xinjiang era di 7,3 gradi Celsius più caldo rispetto alla media del periodo, toccando i 38 gradi Celsius (100 gradi Fahrenheit). Anche lo Xinjiang occidentale e meridionale hanno visto un aumento delle precipitazioni, con alcune aree che hanno registrato il doppio o il triplo della media storica per l'inizio di giugno.

La combinazione di caldo estremo e piogge abbondanti ha innescato le inondazioni desertiche. Vaste distese di ghiacciai e manto nevoso nelle montagne del Tianshan e del Kunlun si sono sciolte, inviando enormi quantità di acqua di fusione nel fiume Tarim, il più lungo corso d'acqua interno della Cina. L'afflusso ha causato lo straripamento del fiume, riversando acqua nelle aree basse del deserto e creando laghi temporanei.

Gli esperti avvertono che, nonostante queste inondazioni stagionali possano dare vita a oasi effimere, è improbabile che durino a lungo, poiché il deserto del Taklamakan è situato nell'entroterra e circondato da alte montagne, con bassi livelli di umidità e un'evaporazione estrema che prosciugherà rapidamente il terreno. Tuttavia, l'acqua fornisce un'irrigazione vitale per le foreste locali, contribuendo a sostenere l'ecosistema. I funzionari, però, hanno messo in guardia dai gravi rischi per le infrastrutture.

Le inondazioni estreme possono distruggere strade, ferrovie e impianti petroliferi e del gas, rappresentando un significativo pericolo. Sun Qianqian, analista dell'Amministrazione meteorologica cinese, ha dichiarato a CCTV: 'Le inondazioni estreme possono distruggere strade, ferrovie e impianti di petrolio e gas, comportando un serio rischio di disastri. Durante la stagione delle inondazioni, i residenti e i viaggiatori in queste regioni dovrebbero monitorare attentamente gli avvisi ufficiali, adattare i loro piani di viaggio e dare priorità alla sicurezza.

' Questo evento sottolinea l'impatto del cambiamento climatico in una regione già segnata da condizioni estreme. Il Taklamakan, noto come il Mare della Morte per le sue condizioni inospitali, sta vivendo una trasformazione inaspettata. Mentre le inondazioni offrono un sollievo temporaneo alla siccità, rappresentano anche una minaccia per le comunità locali e le infrastrutture energetiche.

La Cina deve ora bilanciare la gestione delle risorse idriche con la protezione dalle catastrofi, in un contesto di riscaldamento globale che accelera i processi naturali. Le autorità locali stanno intensificando il monitoraggio e la preparazione, mentre gli scienziati studiano gli effetti a lungo termine di queste inondazioni su un ecosistema desertico unico. La situazione rimane in evoluzione, con previsioni che indicano ulteriori ondate di calore e piogge nelle prossime settimane, aumentando il rischio di nuovi eventi alluvionali.

La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità e a rimanere vigile





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